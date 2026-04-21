veja o que abre e o que fecha em João Pessoa

Trânsito em João Pessoa. Mabel Pontes

Nesta terça-feira (21) é celebrado o Dia de Tiradentes. Por conta do feriado nacional, estabelecimentos e serviços podem fechar ou funcionam em horários especiais em João Pessoa.

Agências bancárias não abrem e outros setores têm funcionamento alterado. Confira abaixo o que abre e fecha durante o feriado de Tiradentes:

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Shoppings

Manaíra e Mangabeira shopping

O Manaíra e o Mangabeira Shopping funcionarão normalmente no feriado de Tiradentes. Todas as lojas, cinema e praça de alimentação irão funcionar normalmente. As academias funcionam de 8h às 18h no Mangabeira e até as 17h no Manaíra.

Liv Mall

A lojas do Liv Mall abrem das 13h às 21h e a praça de alimentações das 13h às 22h. No entanto, a alameda de serviços do shopping estará fechada.

Shopping Sul

O Shopping Sul funciona em horário normal, das 10h às 21h.

Mag Shopping

O Mag Shopping irá funcionar normalmente, das 9h às 21h.

Parahyba Mall

O Parahyba Mall terá lojas, parque infantil e serviços em funcionamento das 10h às 21h. Já a praça de alimentação do shopping funciona das 10h às 22h.

Shopping Sebrae

O Shopping Sebrae deve funcionar normalmente na segunda (20) e na terça-feira (21), das 10h até às 20h, com lojas e praça de alimentação abertas.

Bancos

De acordo com a presidência do Sindicato dos Bancários, não vai haver atendimento presencial ao público nas agências bancárias na terça-feira (21).

Comércio

Apesar de ser um feriado nacional, o comércio de João Pessoa pode funcionar, caso o empregador opte por abrir.

Segundo o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, a abertura está permitida desde que sejam respeitados os direitos previstos. Entre eles, está o pagamento de ajuda de custo, vale-transporte e a concessão de um dia de folga para os funcionários escalados.

As empresas que desejem trabalhar durante o feriado, devem apresentar o acordo ao órgão.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU), os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) de João Pessoa não irão circular na terça-feira (21). Os veículos funcionam em horário normal na segunda e quarta-feira.

Correios

Na terça-feira (21), não haverá atendimento nos Correios. Na segunda (20) e quarta-feira (22) as agências abrem normalmente.

Repartições públicas

Os servidores públicos estaduais e municipais terão ponto facultativo na segunda-feira (20) e não devem ter expediente na terça-feira (21), feriado do Dia de Tiradentes.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e as comarcas do Estado funcionarão em regime de plantão na segunda (20) e terça-feira (21) em razão ao feriado de Tiradentes.