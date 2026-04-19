domingo, abril 19, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

assista ao 1° dia de eventos em João Pessoa

admin1

A Olímpica Máster Nordeste 2026 é um evento que reúne diversas modalidades na categoria máster. Atletas de vários lugares do país estão nas disputas, que começam neste sábado (18) e vão até terça-feira (21). E o Jornal da Paraíba transmite as principais emoções, ao vivo e de graça.

Assista ao 1° dia de Olímpica Máster Nordeste 2026. (Arte: Chatgp)
  • Narração: William Fontes
  • Comentários: Expedito Madruga
  • Reportagens: Max Oliveira

Veja como foi o 1° dia de Olímpica Máster Nordeste:

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Joeferson Marinho conquista medalha de bronze nos 100m rasos da categoria T12

admin1

Funjope realiza últimas plenárias sobre Lei Paulo Gustavo nos bairros de Tambauzinho e Mangabeira

Passeio Musical com Filarmônica abre ações culturais comemorativas ao aniversário de 158 anos de Campina | Prefeitura de Campina Grande – PB

admin1