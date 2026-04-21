Bandinha de crianças viraliza com homenagem a Zé Ramalho e aposta em clássicos da MPB; VÍDEO

Uma bandinha formada por crianças em São Luís, no Maranhão, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após a divulgação de um vídeo em homenagem ao cantor paraibano Zé Ramalho. O grupo integra o projeto “Bandinha do Professor”, coordenado pelo músico Antonyel Pacheco.

O projeto ganhou visibilidade pelo repertório, que reúne clássicos da música popular brasileira (MPB). A bandinha já interpretou canções de Belchior, Caetano Veloso, Chico Buarque, e também das bandas Legião Urbana e Os Paralamas do Sucesso.

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Ao Jornal da Paraíba, Antonyel explicou que a proposta da iniciativa é trabalhar com as crianças a interpretação de obras de artistas da música brasileira.

“O prato principal vem com a apresentação das grandes construções da história da música brasileira, que são clássicos, são músicas ricas. E a gente faz aqui essa iniciativa histórica de trazer as músicas que de fato têm ali o seu significado, o seu objetivo poético, seu objetivo harmônico, para que a criança possa se desenvolver e estar interligada com a arte em si, na sua essência”, detalhou.

Com 28 anos de experiência na música, o professor afirma que utiliza da bagagem construída no decorrer dos anos na música na metodologia aplicada aos alunos.

“Tem todo um roteiro já preparado de história, de muita vivência musical para poder ter esse projeto consolidado. Na verdade, tudo funciona através da metodologia. A metodologia da sensibilidade, eu costumo chamar. Porque na forma que a gente ensina, não existe bem uma escrita direta, existe um diálogo e uma compreensão”, afirmou.

Durante os encontros, as crianças têm acesso a diferentes instrumentos e participam de todas as etapas das apresentações.

“A ideia é fazer a musicalização no formato de banda, cada criança tem acesso à música da sua forma completa. Eu costumo fazer essa divisão de instrumentos para que cada criança tenha experiência. Ela vai desenvolver um instrumento, mas ela vai ter a experiência dos outros, porque no final das contas, todos os instrumentos estão conectados, né? A harmonia musical, ela é universal”, explicou.

Bandinha de crianças homenageia Zé Ramalho.. Reprodução

Segundo Antonyel Pacheco, a escolha por homenagear Zé Ramalho surgiu de uma admiração pessoal pelo artista, que ele buscou traduzir no trabalho desenvolvido com os alunos.

“Meu pai ouvia muito o Zé Ramalho, é fã e não tem uma música que toque que você não consiga ouvir, porque é uma criação magnífica, é uma obra incrível, uma obra rica em harmonia. E eu sempre tinha na minha convicção: cara, eu preciso gravar Zé Ramalho. E aí veio o Davi, que é o cantor da minha banda e um dos meus alunos mais velhos, que é maravilhoso. Ele é incrível, ele é sensível, ele tem uma entrega, um amor, uma musicalidade como poucas pessoas na vida”, contou.

Viajar o mundo com a banda

Davi, vocalista e um dos destaques do grupo, também comentou sobre o processo de gravação e aprendizado da equipe.

“A gente vai gravar, só que tem alguns dias que eu tenho que revisar a letra. Aí, naquele negócio do Zé Ramalho, eu vinha revisar a letra, quando alguém errava, eu corria para revisar, aí eu vinha de novo. E aí, teve alguns errinhos assim, só que é muito legal ter os erros porque a gente aprende com os erros”, disse.

Com a repercussão, o projeto tem ganhado cada vez mais visibilidade. Davi afirma que sonha alto com o futuro da banda. “Eu queria viajar o mundo todo com essa banda”, concluiu.