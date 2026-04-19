Lucas anula nomeação de Pedro Ivo, e Neidinha Nunes assume a secretaria de Desenvolvimento Humano

Neidinha Nunes. (Divulgação)

A edição deste sábado do Diário Oficial do Estado confirmou o que já se especulava nos bastidores: Neidinha Nunes, indicação feita pelo PT, foi nomeada para a secretaria de Desenvolvimento Humano em detrimento de Pedro Ivo, que teve a sua nomeação anulada. Pedro havia sido nomeado no dia 2 de abril.

Neidinha Nunes foi uma indicação direta de Cida Ramos, presidente estadual do PT. A cadeira da secretaria de Desenvolvimento Humano fez parte do acordo para a legenda apoiar a pré-candidatura de Lucas Ribeiro (Progressistas) para as eleições de outubro.

Neidinha Nunes já havia ocupado o cargo de secretária de Desenvolvimento Humano durante o governo de João Azevêdo (PSB).

Dois dias atrás, Pedro Ivo foi exonerado da função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba para poder assumir o cargo de secretário. No entanto, a oficialização acabou não acontecendo.

Anulação da nomeação de Pedro Ivo e nomeação de Neidinha Nunes. (Reprodução / DOE-PB)

Pedro Ivo é noivo da ex-secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton (Progressistas) e foi, naturalmente, uma indicação dela. No entanto, em meio à queda de braço com Cida Ramos e o PT, a ex-secretária acabou perdendo a disputa.

Texto: Gabriel Abdon