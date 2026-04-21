Confins além das salas VIP; como usar DragonPass e Visa Airport Companion para comer “de graça”
Por MRNews
💳 Confins além das salas VIP: como usar DragonPass e Visa Airport Companion para comer “de graça”
Se você acha que os benefícios de cartões premium em aeroportos se resumem apenas a salas VIP, está deixando dinheiro na mesa — literalmente. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), usuários do DragonPass e do Visa Airport Companion têm acesso a uma estratégia pouco explorada: trocar acessos por créditos em restaurantes.
E aqui vai o ponto mais importante: nem todas as salas e serviços aparecem nesses programas, e muita gente confunde (como no caso da Advantage, que não participa). O jogo certo está em outro lugar — e pode ser ainda mais vantajoso.
🍽️ Restaurantes com crédito de US$32 em Confins
No Terminal 1 (doméstico), existem 3 opções confirmadas onde você pode usar seu acesso como crédito de consumo:
🍺 Living Heineken
Living Heineken Web Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport – MG-010, KM 09 – Primeiro Piso, Confins – MG, 33500-900, Brazil Phone: +5527999532709
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- Localização: área pública (lado terra)
- Benefício: até US$ 32 de crédito
- Destaque: ambiente premium, drinks e pratos completos
- Funciona praticamente 24h
- Aceita DragonPass e Visa Airport Companion (Lounge Free)
🍛 Belo Bar
belo bar Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport, Confins – MG, 33500-000, Brazil
- Localização: embarque doméstico
- Benefício: até US$ 32 de desconto
- Destaque: comida brasileira com toque gourmet
🍸 LIQD Bar
Liqd Bar Web Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport, Terminal 2, Confins – MG, 33500-000, Brazil Phone: +5531995483292
- Localização: próximo ao portão 22
- Benefício: até US$ 32 de crédito
- Destaque: drinks sofisticados e menu moderno (Cartões, Milhas e Viagens)
💡 Como funciona na prática
O mecanismo é simples — e poderoso:
- Você usa 1 acesso do seu cartão
- Recebe cerca de US$ 32 (~R$160 a R$190) em crédito
- Se gastar menos → não paga nada
- Se gastar mais → paga só a diferença
Ou seja: dependendo do seu consumo, dá para fazer uma refeição completa praticamente sem custo. (Melhores Destinos)
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⚠️ O erro que muita gente comete
Muitos viajantes ainda insistem em tentar acessar lounges lotados — ou pior, usam o benefício de forma limitada.
Aqui vai a realidade:
- ❌ Nem todas as salas aceitam DragonPass (como Advantage)
- ❌ Algumas têm fila ou restrições
- ✅ Restaurantes costumam ser mais fáceis, rápidos e práticos
Em vários casos, comer no restaurante acaba sendo mais vantajoso que entrar em uma sala VIP cheia.
🧠 Estratégia Viagem Black
Se você tem cartões como Visa Infinite ou similares, o melhor uso hoje em Confins é:
👉 Priorizar restaurantes em horários de pico
👉 Usar lounges apenas quando estiverem vazios
👉 Alternar benefícios (lounges + restaurantes) em conexões
Essa combinação maximiza conforto e valor.
✈️ Conclusão
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) virou um ótimo exemplo de como os programas evoluíram: não é mais só sobre salas VIP, mas sim sobre experiência completa de viagem.
E no fim das contas, a pergunta muda:
👉 Você prefere disputar lugar em uma sala…
👉 Ou fazer uma refeição premium praticamente de graça?
🔎 Tags:
Confins, DragonPass, Visa Airport Companion, Sala VIP, Restaurantes aeroporto, Cartões Black, Viagem Black, milhas, lounges Brasil