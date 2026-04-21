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Confins além das salas VIP; como usar DragonPass e Visa Airport Companion para comer “de graça”

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Por MRNews

💳 Confins além das salas VIP: como usar DragonPass e Visa Airport Companion para comer “de graça”

Se você acha que os benefícios de cartões premium em aeroportos se resumem apenas a salas VIP, está deixando dinheiro na mesa — literalmente. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins), usuários do DragonPass e do Visa Airport Companion têm acesso a uma estratégia pouco explorada: trocar acessos por créditos em restaurantes.

E aqui vai o ponto mais importante: nem todas as salas e serviços aparecem nesses programas, e muita gente confunde (como no caso da Advantage, que não participa). O jogo certo está em outro lugar — e pode ser ainda mais vantajoso.

🍽️ Restaurantes com crédito de US$32 em Confins

No Terminal 1 (doméstico), existem 3 opções confirmadas onde você pode usar seu acesso como crédito de consumo:

🍺 Living Heineken

Living Heineken Web Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport – MG-010, KM 09 – Primeiro Piso, Confins – MG, 33500-900, Brazil Phone: +5527999532709

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  • Localização: área pública (lado terra)
  • Benefício: até US$ 32 de crédito
  • Destaque: ambiente premium, drinks e pratos completos
  • Funciona praticamente 24h
  • Aceita DragonPass e Visa Airport Companion (Lounge Free)

🍛 Belo Bar

belo bar Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport, Confins – MG, 33500-000, Brazil

  • Localização: embarque doméstico
  • Benefício: até US$ 32 de desconto
  • Destaque: comida brasileira com toque gourmet

🍸 LIQD Bar

Liqd Bar Web Address: Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves Int’l Airport, Terminal 2, Confins – MG, 33500-000, Brazil Phone: +5531995483292

  • Localização: próximo ao portão 22
  • Benefício: até US$ 32 de crédito
  • Destaque: drinks sofisticados e menu moderno (Cartões, Milhas e Viagens)

💡 Como funciona na prática

O mecanismo é simples — e poderoso:

  • Você usa 1 acesso do seu cartão
  • Recebe cerca de US$ 32 (~R$160 a R$190) em crédito
  • Se gastar menos → não paga nada
  • Se gastar mais → paga só a diferença

Ou seja: dependendo do seu consumo, dá para fazer uma refeição completa praticamente sem custo. (Melhores Destinos)

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⚠️ O erro que muita gente comete

Muitos viajantes ainda insistem em tentar acessar lounges lotados — ou pior, usam o benefício de forma limitada.

Aqui vai a realidade:

  • ❌ Nem todas as salas aceitam DragonPass (como Advantage)
  • ❌ Algumas têm fila ou restrições
  • ✅ Restaurantes costumam ser mais fáceis, rápidos e práticos

Em vários casos, comer no restaurante acaba sendo mais vantajoso que entrar em uma sala VIP cheia.

🧠 Estratégia Viagem Black

Se você tem cartões como Visa Infinite ou similares, o melhor uso hoje em Confins é:

👉 Priorizar restaurantes em horários de pico
👉 Usar lounges apenas quando estiverem vazios
👉 Alternar benefícios (lounges + restaurantes) em conexões

Essa combinação maximiza conforto e valor.

✈️ Conclusão

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) virou um ótimo exemplo de como os programas evoluíram: não é mais só sobre salas VIP, mas sim sobre experiência completa de viagem.

E no fim das contas, a pergunta muda:

👉 Você prefere disputar lugar em uma sala…
👉 Ou fazer uma refeição premium praticamente de graça?

🔎 Tags:

Confins, DragonPass, Visa Airport Companion, Sala VIP, Restaurantes aeroporto, Cartões Black, Viagem Black, milhas, lounges Brasil

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