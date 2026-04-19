Hospital de Catolé do Rocha realiza cirurgias urológicas por videolaparoscopia — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, unidade da rede estadual de saúde, realizou nesta semana cirurgias urológicas eletivas, com procedimentos por videolaparoscopia. Os procedimentos fazem parte do Programa Opera Paraíba e no total foram 11 pacientes que ganharam mais qualidade de vida com o método, nessa quinta-feira (16). A técnica é minimamente invasiva e proporciona recuperação mais rápida e menos desconforto aos pacientes. A iniciativa fortalece a assistência especializada na região e amplia o acesso da população a procedimentos de maior complexidade.

De acordo com o cirurgião Yuri Costa, o ciclo cirúrgico representa um avanço importante. “Estamos conseguindo atender uma demanda significativa, principalmente em casos urológicos, que exigem tratamento no tempo adequado. Esse tipo de acesso amplia a assistência sem a necessidade de deslocamento para grandes centros”, destacou o cirurgião Yuri Costa, que atuou junto com o também cirurgião, Everton Olegorio.

Um dos pacientes operados foi o agricultor aposentado Maurício Marques da Silva, de 79 anos, da cidade de Santa Cruz. A filha dele, Luzia Batista, que o acompanha, disse que em dezembro ele teve uma infecção urinária muito forte. Foi ao posto de saúde que o encaminhou para um urologista do hospital de Cajazeiras. O médico do serviço identificou a necessidade de cirurgia. “Com essa indicação, a solicitação foi feita pela Secretaria de Saúde e ontem ele foi operado. Só tenho a agradecer o serviço que está sendo muito bom. Ele tá bem assistido aqui em Catolé”, disse ela.

O Programa Opera Paraíba é uma iniciativa do Governo do Estado que faz parte da estratégia da rede estadual de saúde para ampliar a oferta de procedimentos eletivos, reduzindo o tempo de espera e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes. A ação reforça o compromisso da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com a descentralização dos serviços e a oferta de atendimento resolutivo também no interior do estado. Neste ciclo foram atendidos pacientes das cidades de Aparecida, Patos, Nazarezinho, Brejo do Cruz, Vieirópolis, Santa Cruz, Princesa Isabel, São João do Rio do Peixe, Belém do Brejo do Cruz e Catolé do Rocha.