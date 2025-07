Crianças internadas no Hospital de Trauma de Campina Grande vivem experiência junina na Vila Sítio São João — Governo da Paraíba

Duas das crianças internadas no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, tiveram a oportunidade de viver um momento especial na manhã desta quarta-feira (2): visitar a tradicional Vila Sítio São João, um dos principais pontos turísticos do Maior São João do Mundo, na Rainha da Borborema.

A ação foi promovida pela equipe multidisciplinar da unidade, que integra a rede hospitalar do Estado, e teve como objetivo proporcionar um momento de leveza, cultura e alegria aos pacientes em tratamento prolongado.

O pequeno paciente Mércio da Silva Aguiar, 12 anos, que se encontra internado na unidade hospitalar, disse que ficou muito feliz em sair um pouco e conhecer a festa junina. “Eu adorei o passeio. A música, as coisas que eu vi, as comidas de milho, foi uma surpresa muito boa”, disse.

Maria Laura, 9 anos, internada há 53 dias, também relatou que ficou encantada com tudo que viu durante o passeio. “Foi muito bom passear um pouco e ainda mais em um local mágico e cheio de coisas bonitas. Foi um presente de aniversário antecipado já que no próximo dia 7 faço 10 anos”, falou.

Para Marilene Sousa de Lima, mãe de Mércio, a expectativa criada em torno desse passeio foi muito boa. “Meu filho vem passando por momentos difíceis de saúde e agora é uma hora de descontração para ele. E atividades como essa, com certeza, vão ajudá-lo na recuperação. E eu também gostei muito, pois não tinha vindo aqui no Sitio São João”, relatou.

Para Luciana das Neves, mãe de Maria Laura, a iniciativa foi muito gratificante. “Durante o passeio, as crianças circularam pela Vila em cadeiras de rodas, puderam observar a decoração típica, interagir com os elementos culturais da festa, brincar e ainda experimentar as comidas juninas”, festejou.

A saída do hospital aconteceu por volta das 10 h, com deslocamento realizado por ambulância da própria unidade e com acompanhamento de profissionais de saúde.

A gerente assistencial Mairan Agra destacou a importância de ações que visam promover a humanização na unidade de saúde. “A gente tem um projeto de humanização atuando dentro do Hospital que, ao longo do ano, executamos algumas ações internamente e, agora, no São João surgiu essa ideia de escolher alguns pacientes que estivessem em condições clínicas aptas e internados há muito tempo, para que pudessem sair do hospital e realizar um passeio. Como estamos no período junino e essas duas crianças são muito animadas dentro do hospital, escolhemos a Vila Sítio São João, um lugar muito bacana, e que nenhuma delas conhecia”, ressaltou.

Mais do que um simples passeio, a visita reforça o compromisso do Trauma de Campina Grande com o cuidado humanizado. Ao levar a cultura popular para o ambiente hospitalar – ou, neste caso, ao levar os pacientes para vivenciá-la -, a iniciativa rompe as barreiras físicas do internamento e proporciona aos pequenos a chance de sentir a energia dos festejos mesmo em um momento delicado de saúde.

A atividade também simboliza a importância de incluir todos no espírito junino, especialmente aqueles que não podem estar nas ruas celebrando. Um gesto de acolhimento que faz toda a diferença no tratamento e na recuperação de quem mais precisa.