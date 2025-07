Atletas de São José do Seridó se destacam na V Corrida Mais Alta do RN

A Prefeitura Municipal de São José do Seridó-RN, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJEL), tem intensificado o apoio ao esporte local em todas as suas modalidades, reconhecendo a prática esportiva como um instrumento de saúde, cidadania e integração social.





Um exemplo desse incentivo pode ser observado no desempenho do grupo de corrida “Corredores da Bonita”, que tem levado o nome do município a diversos eventos esportivos no Rio Grande do Norte e também no vizinho estado da Paraíba. A equipe tem se destacado com atuações expressivas e resultados positivos.





Neste sábado (12), os atletas participaram da V Corrida Mais Alta do RN, realizada na cidade de Tenente Laurentino Cruz. Com um percurso de 5 km, o evento contou com a participação de 11 corredores representando São José do Seridó: Joseni Silva, Felipe Pimenta, Pedro Henrique Pimentel, Rosa, Maria Luiza, Duda, Macena, Bago, Edson, Maria Celma e Itanário.





O bom desempenho da equipe foi coroado com cinco atletas subindo ao pódio:





Maria Luiza