domingo, junho 28, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

confira os times que jogaram na 4ª década do estadual

admin1

A quarta década do Campeonato Paraibano começa com um asterisco. Pela segunda vez na história, a disputa não acontece. Se na primeira a justificativa foi a Revolução de 30, agora foi o desmantelo da Federação Paraibana de Futebol que não teve capacidade para organizar a competição. O torneio foi retomado em 1952, com duas estreias ilustres: o Guarabira EC e o Paulistano, de Campina Grande.

Cisco Nobre/Jornal da Paraíba

Os anos seguintes também apresentaram novidades. A maior delas foi o Campinense, que debutou em 1960 e já com direito a título, iniciando a saga do hexacampeonato, feito até hoje inédito no futebol paraibano. Outro que levantou a taça foi o Estrela do Mar, o simpático time mariano do bairro de Jaguaribe. O título de 1958 valeu a primeira participação paraibana numa competição nacional: a Taça Brasil de 1959.

Também estrearam na década os seguintes times: Red Cross, DER, Santos de Tereré, Arsenal, Comerciários e Oitizeiro, todos de João Pessoa. Fora da capital, o Rio Tinto marcou presença pela primeira vez. Em 1960 a Federação organizou pela primeira vez a 2ª divisão, com times de João Pessoa e Cabedelo.

Conheça os escudos

Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1951 a 1960:

1951

1952

  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Guarabira EC (Guarabira)
  • Paulistano (Campina Grande)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • Rio Tinto (Rio Tinto)

1953

  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • Treze (Campina Grande)
  • União-PB (João Pessoa)

1954

  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • DER (João Pessoa)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • Santos-PB (João Pessoa)
  • Treze (Campina Grande)
  • União-PB (João Pessoa)

1955

  • Arsenal (João Pessoa)
  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • União-PB (João Pessoa)
  • Oitizeiro (João Pessoa)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • Santos-PB (João Pessoa)

1956

  • Arsenal (João Pessoa)
  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Oitizeiro (João Pessoa)
  • Santos-PB (João Pessoa)
  • Vasco da Gama FC (João Pessoa)

1957

  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Estrela do Mar (João Pessoa)
  • Oitizeiro (João Pessoa)
  • Santos-PB (João Pessoa)

1958

  • Arsenal (João Pessoa)
  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Comerciários (João Pessoa)
  • Estrela do Mar (João Pessoa)
  • Íbis Futebol (João Pessoa)
  • Oitizeiro (João Pessoa)
  • Santos-PB (João Pessoa)

1959

  • Auto Esporte-PB (João Pessoa)
  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Comerciários (João Pessoa)
  • Estrela do Mar (João Pessoa)
  • Guarabira EC (Guarabira)
  • Íbis-PB (João Pessoa)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • Santos (João Pessoa)

1960 – 1ª Divisão

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

  • Botafogo-PB (João Pessoa)
  • Campinense (Campina Grande
  • Comerciários (João Pessoa)
  • Estrela do Mar (João Pessoa)
  • Íbis-PB (João Pessoa)
  • Paulistano (Campina Grande)
  • Santos-PB (João Pessoa)

1960 – 2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa)
  • ABC-PB (João Pessoa)
  • Botafogo FC (Cabedelo)
  • EC Estrela do Mar (Cabedelo)
  • Red Cross (João Pessoa)
  • União (João Pessoa)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Cícero Lucena acompanha governador João Azevêdo em inaugurações na área da segurança pública

Cícero Lucena acompanha governador João Azevêdo em inaugurações na área da segurança pública

admin1

SEPP encerra primeiro semestre com avanços em participação popular, solicitações resolvidas e obras

admin1

SESSÃO DA TARDE EXIBE HOJE, QUINTA (21/03) “Minha Vida em Marte”

admin1