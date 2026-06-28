confira os times que jogaram na 4ª década do estadual

A quarta década do Campeonato Paraibano começa com um asterisco. Pela segunda vez na história, a disputa não acontece. Se na primeira a justificativa foi a Revolução de 30, agora foi o desmantelo da Federação Paraibana de Futebol que não teve capacidade para organizar a competição. O torneio foi retomado em 1952, com duas estreias ilustres: o Guarabira EC e o Paulistano, de Campina Grande.

Cisco Nobre/Jornal da Paraíba

Os anos seguintes também apresentaram novidades. A maior delas foi o Campinense, que debutou em 1960 e já com direito a título, iniciando a saga do hexacampeonato, feito até hoje inédito no futebol paraibano. Outro que levantou a taça foi o Estrela do Mar, o simpático time mariano do bairro de Jaguaribe. O título de 1958 valeu a primeira participação paraibana numa competição nacional: a Taça Brasil de 1959.

Também estrearam na década os seguintes times: Red Cross, DER, Santos de Tereré, Arsenal, Comerciários e Oitizeiro, todos de João Pessoa. Fora da capital, o Rio Tinto marcou presença pela primeira vez. Em 1960 a Federação organizou pela primeira vez a 2ª divisão, com times de João Pessoa e Cabedelo.

Conheça os escudos

Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1951 a 1960:

1951

1952

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Guarabira EC (Guarabira)

Paulistano (Campina Grande)

Red Cross (João Pessoa)

Rio Tinto (Rio Tinto)

1953

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Red Cross (João Pessoa)

Treze (Campina Grande)

União-PB (João Pessoa)

1954

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

DER (João Pessoa)

Red Cross (João Pessoa)

Santos-PB (João Pessoa)

Treze (Campina Grande)

União-PB (João Pessoa)

1955

Arsenal (João Pessoa)

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

União-PB (João Pessoa)

Oitizeiro (João Pessoa)

Red Cross (João Pessoa)

Santos-PB (João Pessoa)

1956

Arsenal (João Pessoa)

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Oitizeiro (João Pessoa)

Santos-PB (João Pessoa)

Vasco da Gama FC (João Pessoa)

1957

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Estrela do Mar (João Pessoa)

Oitizeiro (João Pessoa)

Santos-PB (João Pessoa)

1958

Arsenal (João Pessoa)

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Comerciários (João Pessoa)

Estrela do Mar (João Pessoa)

Íbis Futebol (João Pessoa)

Oitizeiro (João Pessoa)

Santos-PB (João Pessoa)

1959

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Comerciários (João Pessoa)

Estrela do Mar (João Pessoa)

Guarabira EC (Guarabira)

Íbis-PB (João Pessoa)

Red Cross (João Pessoa)

Santos (João Pessoa)

1960 – 1ª Divisão

Auto Esporte-PB (João Pessoa)

Botafogo-PB (João Pessoa)

Campinense (Campina Grande

Comerciários (João Pessoa)

Estrela do Mar (João Pessoa)

Íbis-PB (João Pessoa)

Paulistano (Campina Grande)

Santos-PB (João Pessoa)

1960 – 2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa)

ABC-PB (João Pessoa)

Botafogo FC (Cabedelo)

EC Estrela do Mar (Cabedelo)

Red Cross (João Pessoa)

União (João Pessoa)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba