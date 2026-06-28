confira os times que jogaram na 4ª década do estadual
A quarta década do Campeonato Paraibano começa com um asterisco. Pela segunda vez na história, a disputa não acontece. Se na primeira a justificativa foi a Revolução de 30, agora foi o desmantelo da Federação Paraibana de Futebol que não teve capacidade para organizar a competição. O torneio foi retomado em 1952, com duas estreias ilustres: o Guarabira EC e o Paulistano, de Campina Grande.
Os anos seguintes também apresentaram novidades. A maior delas foi o Campinense, que debutou em 1960 e já com direito a título, iniciando a saga do hexacampeonato, feito até hoje inédito no futebol paraibano. Outro que levantou a taça foi o Estrela do Mar, o simpático time mariano do bairro de Jaguaribe. O título de 1958 valeu a primeira participação paraibana numa competição nacional: a Taça Brasil de 1959.
Também estrearam na década os seguintes times: Red Cross, DER, Santos de Tereré, Arsenal, Comerciários e Oitizeiro, todos de João Pessoa. Fora da capital, o Rio Tinto marcou presença pela primeira vez. Em 1960 a Federação organizou pela primeira vez a 2ª divisão, com times de João Pessoa e Cabedelo.
Conheça os escudos
Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1951 a 1960:
1951
1952
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Guarabira EC (Guarabira)
- Paulistano (Campina Grande)
- Red Cross (João Pessoa)
- Rio Tinto (Rio Tinto)
1953
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Red Cross (João Pessoa)
- Treze (Campina Grande)
- União-PB (João Pessoa)
1954
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- DER (João Pessoa)
- Red Cross (João Pessoa)
- Santos-PB (João Pessoa)
- Treze (Campina Grande)
- União-PB (João Pessoa)
1955
- Arsenal (João Pessoa)
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- União-PB (João Pessoa)
- Oitizeiro (João Pessoa)
- Red Cross (João Pessoa)
- Santos-PB (João Pessoa)
1956
- Arsenal (João Pessoa)
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Oitizeiro (João Pessoa)
- Santos-PB (João Pessoa)
- Vasco da Gama FC (João Pessoa)
1957
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Estrela do Mar (João Pessoa)
- Oitizeiro (João Pessoa)
- Santos-PB (João Pessoa)
1958
- Arsenal (João Pessoa)
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Comerciários (João Pessoa)
- Estrela do Mar (João Pessoa)
- Íbis Futebol (João Pessoa)
- Oitizeiro (João Pessoa)
- Santos-PB (João Pessoa)
1959
- Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Comerciários (João Pessoa)
- Estrela do Mar (João Pessoa)
- Guarabira EC (Guarabira)
- Íbis-PB (João Pessoa)
- Red Cross (João Pessoa)
- Santos (João Pessoa)
1960 – 1ª Divisão
Auto Esporte-PB (João Pessoa)
- Botafogo-PB (João Pessoa)
- Campinense (Campina Grande
- Comerciários (João Pessoa)
- Estrela do Mar (João Pessoa)
- Íbis-PB (João Pessoa)
- Paulistano (Campina Grande)
- Santos-PB (João Pessoa)
1960 – 2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa)
- ABC-PB (João Pessoa)
- Botafogo FC (Cabedelo)
- EC Estrela do Mar (Cabedelo)
- Red Cross (João Pessoa)
- União (João Pessoa)
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