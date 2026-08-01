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Jornal da Paraíba transmite evento com show de Irmã Kelly Patrícia

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Jornal da Paraíba transmite Celebra João Pessoa 2026, com irmã Kelly Patrícia – Foto: Divulgação.

O Jornal da Paraíba vai transmitir o evento religioso Celebra João Pessoa 2026, neste sábado (1º). O evento acontece no Busto de Tamandaré e conta com atrações musicais como a irmã Kelly Patrícia.

Esta será a segunda edição do evento, que reúne fiéis católicos para momentos de oração e Eucaristia. Durante o Celebra João Pessoa 2026, também vai haver a visita da imagem de São Miguel Arcanjo e a consagração de João Pessoa.

A irmã Kelly Patrícia faz parte do Instituto Hesed, conhecido entre fiéis católicos em todo o país. O Instituto Hesed atua com foco na vida de oração, contemplação e missão evangelizadora. A comunidade também promove a devoção a São Miguel Arcanjo por meio do Exército de São Miguel, movimento que reúne fiéis em atividades de espiritualidade e consagrações realizadas em diferentes dioceses.

A edição de 2026 é realizada dentro da programação da festa em homenagem a Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana, em comemoração aos 441 anos de João Pessoa.

Veja abaixo o que vai acontecer na transmissão do Celebra João Pessoa 2026.

  • 18h00 – Acolhimento das Caravanas com Padre Sando dos Santos, Juliana de Paula e Felipe Alcântara
  • 19h00 – Acolhimento Solene da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo
  • 19h30 – Pregação com a Irmã Maria Raquel
  • 20h00 – Terço do Combate
  • 21h00 – Show com a Irmã Kelly Patrícia
  • 22h00 – Santa Missa de Consagração da Arquidiocese da Paraíba a São Miguel Arcanjo

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