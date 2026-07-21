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Paraíba chega a 3,24 milhões de aptos a votar e 53% são mulheres

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Urna eletrônica /. Reprodução

O eleitorado da Paraíba cresceu para as Eleições 2026. Dados divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 3.247.397 paraibanos estão aptos a votar no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro.

O número representa um aumento de 155.713 eleitores, equivalente a 5,03%, em comparação com as eleições de 2022, quando o estado contabilizava 3.091.684 pessoas aptas a votar.

Neste ano, os eleitores escolherão presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.

Outro dado que chama atenção é o avanço da identificação biométrica. Segundo o TSE, 96,33% do eleitorado paraibano já possui cadastro biométrico, o que reforça a segurança do processo eleitoral.

Mulheres são maioria

As mulheres seguem como maioria entre o eleitorado da Paraíba. Elas somam 1.718.209 eleitoras, o equivalente a 53% do total. Os homens representam 1.529.188 eleitores, ou 47%.

O estado também registra 580 pessoas cadastradas com nome social.

Maior parte do eleitorado tem entre 19 e 69 anos

A faixa etária de 19 a 69 anos concentra a maior parcela dos eleitores paraibanos, com 2.802.492 pessoas.

Entre os jovens, 21.311 adolescentes de 16 anos possuem título eleitoral e podem votar de forma facultativa. Já 48.631 eleitores de 18 anos estão aptos ao voto obrigatório.

O estado também reúne 343.320 eleitores com 70 anos ou mais, faixa em que o voto é facultativo. Desse total, 17.697 têm 90 anos ou mais.

Escolaridade

Os dados do TSE mostram um perfil diverso em relação ao nível de escolaridade. O maior grupo é formado por eleitores com ensino fundamental incompleto, que somam 747.821 pessoas (23,03%). Em seguida aparecem aqueles com ensino médio completo, com 734.218 eleitores (22,61%).

Já 275.296 eleitores (8,48%) declararam possuir ensino superior completo. Outros 409.159 informaram apenas saber ler e escrever, enquanto 204.444 pessoas (6,3%) se declararam analfabetas.

João Pessoa lidera os maiores colégios eleitorais

A capital continua sendo o maior colégio eleitoral da Paraíba, com 585.279 eleitores, dos quais 95,88% têm biometria cadastrada.

Os cinco maiores colégios eleitorais do estado são:

João Pessoa – 585.279 eleitores;

Campina Grande – 304.181;

Santa Rita – 103.411;

Bayeux – 74.486;

Patos – 67.982.

Em todos esses municípios, mais de 95% do eleitorado já possui identificação biométrica.

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