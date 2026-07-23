Condomínio é investigado por suspeita de despejamento de esgoto no mar, em Camboinha
Um condomínio localizado na praia de Camboinha, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, está sendo investigado pela Polícia Civil por uma suspeita de despejamento ilegal de esgoto. Segundo informou a Polícia Civil, nesta segunda-feira (20), o inquérito foi instaurado após uma requisição do Ministério Público da Paraíba (MPPB).
De acordo com a denúncia do MPPB, o condomínio privado estaria despejando esgoto no mar. O g1 não conseguiu localizar a defesa do condomínio.
A Polícia Civil informou também que as primeiras diligências já foram iniciadas e o prazo para conclusão do inquérito é de 10 dias.
Um pedido semelhante do MPPB tinha sido feito em março. A Polícia Civil informou que só teve acesso à requisição em questão no mês de junho.