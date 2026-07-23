Condomínio é investigado por suspeita de despejamento de esgoto no mar, em Camboinha

Praia de Camboinha Foto: Krys Carneiro/G1.

Um condomínio localizado na praia de Camboinha, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, está sendo investigado pela Polícia Civil por uma suspeita de despejamento ilegal de esgoto. Segundo informou a Polícia Civil, nesta segunda-feira (20), o inquérito foi instaurado após uma requisição do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

De acordo com a denúncia do MPPB, o condomínio privado estaria despejando esgoto no mar. O g1 não conseguiu localizar a defesa do condomínio.

A Polícia Civil informou também que as primeiras diligências já foram iniciadas e o prazo para conclusão do inquérito é de 10 dias.

Um pedido semelhante do MPPB tinha sido feito em março. A Polícia Civil informou que só teve acesso à requisição em questão no mês de junho.