Audiência do ‘Você Prefeito’ para os moradores da 1ª, 11ª e 13ª Regiões será nesta quinta-feira

A Prefeitura de João Pessoa definiu uma nova data para a plenária do programa ‘Você Prefeito’ destinada aos moradores da 1ª, 11ª e 13ª Regiões de Participação Popular. O encontro, que havia sido cancelado em razão das fortes chuvas registradas na Capital na última semana, acontecerá nesta quinta-feira (23), às 18h30, na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, na Rua Ubirajara Targino Botto, nº 36, em Manaíra.

A audiência pública integra o processo de escuta popular promovido pela Prefeitura, permitindo que moradores indiquem prioridades para investimentos e melhorias em suas comunidades. Durante a plenária, representantes de diversas secretarias e órgãos municipais estarão presentes para ouvir as reivindicações dos moradores e prestar esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelo Município.

De acordo com o calendário da Secretaria Executiva da Participação Popular, além desta audiência pública nesta quinta-feira (23), para o mês de agosto estão previstas mais duas, nos dias 11 e 13. Para conferir o Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/maparegioes/.

Confira os bairros e localidades de cada região:

1ª Região: Aeroclube, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Jardim Luna, Brisamar, João Agripino, Bairro São José. Comunidades: São Luiz, São Gabriel, São Mateus, Travessa Washington Luís e Chatuba I, II e III.

11ª Região: Mandacaru, Pedro Gondim, Bairro dos Ipês I e II, Bairro dos Estados, Padre Zé. Comunidades: Boa Esperança, Jardim Ester, Jardim Mangueira, Beira da Linha, São Pedro, Porto de João Tota, Beira Molhada, Rua do Cano.

13ª Região: Centro, Torre, Tambauzinho, Expedicionários e Miramar. Comunidades: Padre Hildon Bandeira, Cafofo/Liberdade, Brasília de Palha, Vila Tambauzinho, Tito Silva, Miramar e Travessa Yayá.

Confira o calendário das próximas audiências públicas:

11 de agosto – 2ª, 3ª e 14ª Regiões, na Escola Municipal Professor Afonso Pereira da Silva. Rua da Sucupira, S/N – Cidade Verde II.

13 de agosto – 4ª e 12ª Regiões, na Escola Municipal Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, em Gramame.

Serviço:

Audiência pública do Programa Você Prefeito

Data: Quinta-feira, 23 de julho de 2026

Horário: 18h30

Local: Escola Municipal Seráfico da Nóbrega

Endereço: Rua Ubirajara Targino Botto, nº 36, em Manaíra

Público: Moradores da 1ª, 11ª e 13ª Regiões de Participação Popular