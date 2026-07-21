Irmãos são condenados a 19 anos de prisão por morte de mulher em Monteiro; réus seguem foragidos

Divulgação/Tribunal de Justiça da Paraíba

A Justiça condenou, nesta segunda-feira (20), os irmãos Eraldo Ventura da Silva e Edvando Ventura da Silva pelo assassinato de Maria Carloneide de Fátima Ventura. O crime aconteceu em março de 1999, no município de Monteiro, no Cariri da Paraíba. De acordo com o MPPB, os irmãos suspeitos do crime permanecem foragidos.

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Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), os dois homens foram até a casa da mãe de Maria Carloneide, que era esposa de Eraldo. Conforme a acusação, Edvando teria segurado a vítima pelos braços enquanto Eraldo desferia mais de 20 golpes de faca contra ela. A ação teria acontecido na frente dos três filhos do casal, que eram menores de idade na época.

Após o ataque, Maria Carloneide, que tinha 29 anos na época do crime, foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Monteiro. Os réus foram condenados a 19 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, após os jurados reconhecerem duas qualificadoras: o uso de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima.