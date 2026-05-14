Avaí, Liga de Sousa, Queimadense e VF4 estão na briga pelo título

O Campeonato Paraibano Sub-17 2026 já está em sua fase decisiva. A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) divulgou a tabela detalhada da semifinal da competição, que agora conta com quatro equipes brigando pelo título de um dos principais torneios de base do estado.

Queimadense é um dos semifinalistas do Paraibano Sub-17.. (Júlio C. Fotografia/Queimadense)

A semifinal do Paraibano Sub-17 já será iniciada nesta terça-feira (12), com o confronto de ida entre Avaí e Queimadense, marcado para as 15h, no Estádio Juracizão, em João Pessoa.

Os finalistas serão conhecidos após jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo o segundo confronto em casa. Vale lembrar que o grande campeão do Campeonato Paraibano Sub-17 assegura vaga para disputar a Copa do Brasil da categoria.

Confira os confrontos do Paraibano Sub-17:

Oitavas de final

29.abr | 15h | Auto Esporte 1 x 2 Liga de Bayeux — Mangabeirão

30.abr | 15h | Queimadense 2 x 1 Liga de Guarabira — CT da Queimadense

30.abr | 15h | Diamante 2 x 3 Liga de Sousa — Moraizão

30.abr | 15h | Atlético Santa Rita 1 x 0 Desportiva Guarabira — A definir

30.abr | 15h | VF4 8 x 0 Treze de Maio — CT do VF4

30.abr | 15h | Avaí 0 (5) x (4) 0 Kashima — Juracizão

30.abr | 15h | Mixto 6 x 0 Meninos de Cristo — Vila Olímpica

30.abr | 15h | Liga de Santa Rita 1 x 5 Treze — O Klebão

Quartas de final

05.mai | 15h | Avaí 7 x 1 Liga de Bayeux — Juracizão

06.mai | 15h | VF4 3 x 1 Treze — CT do VF4

06.mai | 15h | Atlético Santa Rita 4 x 1 Liga de Sousa — Vila Olímpica (Guarabira)

07.mai | 15h | Queimadense 0 x 1 Mixto — CT da Queimadense *

* O Mixto venceu a partida por 1 a 0, mas foi eliminado por ter escalado um atleta de forma irregular.

Semifinal

Jogos de ida

12.mai | 15h | Avaí x Queimadense — Juracizão

19.mai | 19h | Liga de Sousa x VF4 — Marizão

Jogos de volta

20.mai | 15h | Queimadense x Avaí — A definir

23.mai | 15h | VF4 x Liga de Sousa — CT do VF4

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