Avaí, Liga de Sousa, Queimadense e VF4 estão na briga pelo título
O Campeonato Paraibano Sub-17 2026 já está em sua fase decisiva. A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) divulgou a tabela detalhada da semifinal da competição, que agora conta com quatro equipes brigando pelo título de um dos principais torneios de base do estado.
A semifinal do Paraibano Sub-17 já será iniciada nesta terça-feira (12), com o confronto de ida entre Avaí e Queimadense, marcado para as 15h, no Estádio Juracizão, em João Pessoa.
Os finalistas serão conhecidos após jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo o segundo confronto em casa. Vale lembrar que o grande campeão do Campeonato Paraibano Sub-17 assegura vaga para disputar a Copa do Brasil da categoria.
Confira os confrontos do Paraibano Sub-17:
Oitavas de final
29.abr | 15h | Auto Esporte 1 x 2 Liga de Bayeux — Mangabeirão
30.abr | 15h | Queimadense 2 x 1 Liga de Guarabira — CT da Queimadense
30.abr | 15h | Diamante 2 x 3 Liga de Sousa — Moraizão
30.abr | 15h | Atlético Santa Rita 1 x 0 Desportiva Guarabira — A definir
30.abr | 15h | VF4 8 x 0 Treze de Maio — CT do VF4
30.abr | 15h | Avaí 0 (5) x (4) 0 Kashima — Juracizão
30.abr | 15h | Mixto 6 x 0 Meninos de Cristo — Vila Olímpica
30.abr | 15h | Liga de Santa Rita 1 x 5 Treze — O Klebão
Quartas de final
05.mai | 15h | Avaí 7 x 1 Liga de Bayeux — Juracizão
06.mai | 15h | VF4 3 x 1 Treze — CT do VF4
06.mai | 15h | Atlético Santa Rita 4 x 1 Liga de Sousa — Vila Olímpica (Guarabira)
07.mai | 15h | Queimadense 0 x 1 Mixto — CT da Queimadense *
* O Mixto venceu a partida por 1 a 0, mas foi eliminado por ter escalado um atleta de forma irregular.
Semifinal
Jogos de ida
12.mai | 15h | Avaí x Queimadense — Juracizão
19.mai | 19h | Liga de Sousa x VF4 — Marizão
Jogos de volta
20.mai | 15h | Queimadense x Avaí — A definir
23.mai | 15h | VF4 x Liga de Sousa — CT do VF4
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