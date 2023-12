Conheça o elenco do Campinense para 2024

Apenas com o Campeonato Paraibano em 2024, o Campinense tem missão de garantir calendário melhor para o ano que vem. Veja abaixo o elenco do Campinense. Para isso vai ter que disputar o Campeonato Paraibano e ir bem no torneio.

Com um novo presidente no clube, Lênin Correia, a Raposa busca tempos melhores. Para isso, o mandatário do clube aposta numa receita conhecida. O técnico vai ser Francisco Diá, que volta a ser o principal responsável pela montagem do elenco.

Abaixo, o Jornal da Paraíba traz a lista e detalhes dos jogadores que fazem parte do plantel rubro-negro. A lista é atualizada à medida que o clube divulga oficialmente uma nova saída ou uma nova chegada.

Elenco do Campinense para 2024:

Goleiros

Pablo Rodrigues:

Caio Costa:

Laterais-direito

Eduardo: começou a sua carreira nas categorias de base do São José-SP, passando ainda por Red Bull Brasil, São José dos Campos FC e Joseense. Seu primeiro time profissional foi o Capivariano, em 2020. Na sequência, ele teve uma passagem pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, mas não chegou a entrar em campo. O jogador ainda acumulou passagens por times como Londrina e Paulista, até chegar ao Uruaçu, onde estava até ser transferido para a Raposa.

Breno Santos:

Zagueiros

Ramon Baiano:

Rayanderson:

Feliphe Gabriel:

Edilton:

Laterais-esquerdo

Ângelo: aos 22 anos, chega à Raposa por empréstimo, vindo do Brusque. Ele é formado nas categorias de base do Coritiba, tendo atuado no Coxa Branca desde o sub-11 até o sub-23.

Meias

Alan Pedro:

Nickson:

Kaio Daniel:

João Gabriel:

Edson:

Atacantes

Igor Goularte: passou por clubes reconhecidos nacionalmente, como Luverdense, Avaí, ABC, Paysandu e Caxias. Na Paraíba, o atacante teve uma passagem pelo Botafogo-PB, seu último clube antes de ir para o Azuriz, onde estava até chegar ao Rubro-Negro.

Maycon Rangel: ex-Sousa, o atacante chega à Raposa para ser uma das opções de lado de campo do Campinense.

Lucas Reis: ex-Botafogo-PB, o jogador quase não teve chance no Belo e espera ter oportunidades com a camisa do Campinense.

Alison Daniel: Alison Daniel tem 24 anos e é natural do Rio Grande do Sul. Ele iniciou a base no Sub-19 do Internacional e posteriormente seguiu na base do Figueirense. Seu último clube foi o Monsoon-RS. Essa será a primeira passagem do atacante pelo futebol paraibano.

Luan Santos: anunciado primeiro no Botafogo-PB, o jogador foi alvo de uma polêmica porque colocou Raposa e Belo numa disputa de narrativas. Enquanto o Campinense acredita que conseguiu uma vitória no mercado sobre o rival, o Botafogo-PB disse que o jogador foi reprovado nos exames e por isso não ficou no clube. O atacante de 27 estava fora do país e volta ao futebol brasileiro em 2024.