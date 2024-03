Volume de vendas na PB cresce 4% e tem 5ª maior alta do país em janeiro

O volume de vendas do comércio varejista na Paraíba registrou a 5ª maior alta do país (4,0%) em janeiro, em relação ao mês anterior, após a queda registrada em dezembro de 2023 (-1,5%), segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (14), pelo IBGE. A variação estadual, que ficou acima da média brasileira (2,5%), só foi menor que as altas constatadas no Mato Grosso (8,6%), Bahia (6,2%), Acre (4,7%) e Roraima (4,4%).

No mesmo comparativo, a receita nominal de vendas do setor apresentou o 6º maior crescimento (3,4%) entre todas as unidades da federação, ficando bem acima da média do Brasil (0,9%). No mês anterior, a variação do indicador havia sido de -1,0%.

Na comparação com janeiro de 2023, houve recuo tanto no volume de vendas do comércio varejista estadual (-2,3%), quanto na receita nominal de vendas do setor (-1,7%).

Varejo ampliado

No comércio varejista ampliado paraibano, houve avanço de 4,2% no volume de vendas e de 3,5% na receita nominal, em janeiro, frente aos resultados de dezembro de 2023. Essas foram as segundas maiores variações do Nordeste, atrás apenas das observadas no Maranhão (7,3% e 8,0%, respectivamente) e ficaram acima das médias do Brasil, que foram de 2,4%, para o primeiro indicador, e de 2,3%, para o segundo. O setor inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e as de atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo.

Na comparação de janeiro de 2024 com o mês de janeiro de 2023, o setor paraibano apresentou alta de 1,8% no volume de vendas, enquanto na receita nominal, a taxa foi de 2,4%.