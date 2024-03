Humberto Costa diz que forças externas querem “minar” candidatura própria do PT de João Pessoa

Em entrevista à CBN Paraíba, na manhã desta sexta-feira (15), o senador Humberto Costa, (PT-PE), coordenador do Grupo Nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do Partido dos Trabalhadores, disse que forças externas querem minar a candidatura própria do PT, em João Pessoa.

Em nota, divulgada na tarde desta quinta-feira (14), o petista mandou suspender o processo local de definição de tática eleitoral do PT na capital. Ou seja, as prévias para escolha do pré-candidato ou pré-candidata.

Na entrevista a Felipe Nunes, afirmou ainda que a decisão foi para proteger o partido e evitar conflito. Ele negou que haja intervenção e se deixou claro que é contra qualquer aliança com o prefeito Cícero Lucena (PP), no primeiro turno, como defendem alguns petistas.

Bem, na verdade, nós tivemos uma reunião com o presidente Lula nessa semana, onde nós discutimos o processo eleitoral no Brasil inteiro, e nessa reunião nós identificamos alguns municípios onde era necessário uma atenção especial por parte da direção do Partido (…) o caso de João Pessoa, porque devido aos últimos acontecimentos, retirada de candidaturas, decisão de fazer prévia, tem um potencial muito grande de termos aí um conflito muito grande. Então, nesse sentido, não houve uma decisão da direção nacional. Houve um pedido de uma indicação do GTE, que eu encaminhei à presidenta Gleisi, no sentido de que esses municípios, a condução do processo fosse feito pela direção nacional, diz.

Entrevista de Humberto Costa

O documento com a suspensão das prévias foi endereçado ao presidente municipal Marcos Túlio. A disputa interna estava marcada para o dia 07 de abril e entre os nomes da disputa está a deputada estadual Cida Ramos (PT).

Na última segunda-feira, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) desistiu de participar da escolha interna. De acordo com o documento, a tática eleitoral de João Pessoa será discutida pelo Diretório Nacional em reunião marcada para acontecer no dia 26 de março.

Na condição de coordenador-geral do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do PT, após consulta à maioria dos integrantes daquele colegiado e diante da relevância do processo eleitoral em várias cidades do país para o projeto nacional do PT , entre as quais se inclui João Pessoa, encaminhei à Direção Nacional do partido, com base na Resolução CEN de 28 de setembro de 2023, que a tática eleitoral deste município seja discutida pelo Diretório Nacional em sua próxima reunião a ser realizada no dia 26 de março do corrente”, traz o documento.

Confira:

