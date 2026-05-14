Hospital Regional de Patos realiza 292 atendimentos e 39 cirurgias no fim de semana — Governo da Paraíba

O plantão do fim de semana no Hospital Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, registrou intensa movimentação entre a sexta-feira (8) e o domingo (10), com um total de 292 atendimentos realizados na urgência da unidade que integra a rede estadual de saúde. De acordo com o balanço assistencial, foram 99 atendimentos na sexta-feira, 92 no sábado e 101 no domingo, dia de maior procura pelos serviços hospitalares.

No mesmo período, a equipe do hospital também realizou 39 cirurgias, sendo 25 eletivas e 14 de urgência. Entre os procedimentos, foram contabilizados 23 cirurgias oncológicas, oito gerais, cinco ortopédicas, duas vasculares e uma bucomaxilo. A assistência prestada pela unidade incluiu ainda o atendimento a 16 vítimas de sinistros de trânsito. Desse total, 14 estavam envolvidas em acidentes com motocicletas, uma em acidente automobilístico e outra em ocorrência com bicicleta.

Após avaliação médica, 58 pacientes precisaram ser internados para continuidade do tratamento e acompanhamento clínico. Entre as principais causas de procura pela urgência, as quedas lideraram as ocorrências, com 47 registros. Em seguida, aparecem 38 atendimentos motivados por queixas de dor. O levantamento aponta ainda 14 casos de infarto agudo do miocárdio (IAM), 10 pessoas mordidas por animais, quatro com acidente vascular cerebral (AVC), outras quatro de crise nervosa, uma com crise convulsiva e uma com hemorragia, além de outras demandas clínicas e traumáticas.