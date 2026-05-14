3,7 milhões de menções sobre crime organizado com matéria em Cabedelo

Foto: Reprodução TV GLOBO/TV Cabo Branco. Jornal da Paraíba

Um estudo da Ativaweb DataLab sobre a presença do crime organizado na conversa pública brasileira identificou que o tema deixou de ser apenas uma pauta policial para se transformar em uma das maiores preocupações sociais, políticas e institucionais do país.

O estudo apontou quase 190 milhões de menções em sete meses e explosão do caso Cabedelo na rede após o Fantástico deste domingo (10).

O levantamento foi realizado com base em dados públicos coletados em Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, portais de notícia e ambientes digitais abertos, utilizando tecnologia de Big Data, análise de sentimento e engenharia de interpretação algorítmica.

O recorte mais recente analisou a repercussão sobre Cabedelo, João Pessoa e Paraíba, após reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo. Em apenas três dias, foram coletadas: 3.787.022 menções públicas.

A chamada do programa dominical foi veiculada nas redes sociais na última quinta-feira (07) e a reportagem de 16 minutos exbida ontem(10).

A análise identificou que:

85,2% das menções expressaram revolta, medo, indignação ou cobrança direta sobre insegurança pública.

11,5% foram classificadas como menções jornalísticas, informativas ou de repercussão noticiosa.

3,3% apresentaram tom neutro, com compartilhamentos ou comentários sem posicionamento emocional claro.

Para a Ativaweb, o volume e a intensidade emocional mostram que o caso ultrapassou os limites locais e passou a funcionar como símbolo nacional da percepção de insegurança.

O estudo mostra que a pauta da segurança pública ganhou uma nova dimensão no ambiente digital. O crime organizado passou a ser associado não apenas à violência armada, mas também à política, ao comércio, à economia local, às eleições, aos serviços clandestinos, às instituições e à presença de estruturas paralelas de poder.



As palavras e expressões que dominaram as redes

Entre os termos e expressões mais recorrentes identificados no levantamento aparecem:

Cabedelo, João Pessoa, Paraíba, crimes, controle, Estado paralelo, facção, Rio de Janeiro, BBB do Fatoka, Fantástico, tráfico, criminosos, vergonha, grave, bandidos, controle total, CV, BBB do Crime, políticos, milhões de reais, clandestinos, tensão, até quando?, Rio de Janeiro no comando, segurança pública, governador, cadê a segurança?, todos esses anos e o governo não fez nada, agora é fácil falar, eleição, vergonha nacional.

Segundo a análise, essas expressões indicam que a sociedade não está tratando o caso apenas como uma ocorrência criminal. A conversa digital passou a conectar o episódio a uma crise mais ampla de segurança, governança, política e confiança nas instituições.

“Quando a sociedade fala em Estado paralelo, ela não está apenas descrevendo o crime. Está denunciando a ausência do Estado”, CEO da Ativa.

Da notícia policial à crise de confiança

O estudo aponta que a repercussão do caso Cabedelo foi impulsionada por quatro grandes eixos narrativos. O primeiro é o medo cotidiano, representado por expressões como “até quando?”, “cadê a segurança?”, “vergonha” e “grave”.

O segundo é a percepção de controle territorial, marcada por termos como “Estado paralelo”, “controle total”, “facção”, “CV” e “Rio de Janeiro no comando”.

O terceiro é a conexão entre crime e política, revelada por expressões como “políticos”, “eleição”, “milhões de reais” e “todos esses anos e o governo não fez nada”.

O quarto é a viralização do caso, com rótulos como “BBB do Crime” e “BBB do Fatoka”, que ajudaram a transformar um caso local em debate nacional.

“O medo virou dado. A revolta virou métrica. A insegurança virou narrativa nacional”, destacou Alek Maracajá.

Crime organizado enraizado na sociedade

Um dos pontos mais fortes do estudo é a leitura de que o crime organizado passou a ser percebido como uma estrutura enraizada na vida cotidiana.

A análise da Ativaweb mostra que a sociedade já não associa o crime organizado apenas a criminosos armados. O debate digital sugere uma preocupação crescente com a presença de redes de influência em mercadinhos, farmácias, lojas, postos de gasolina, serviços clandestinos, igrejas, ONGs, associações comunitárias, eleições e até órgãos públicos.

O levantamento não generaliza setores ou instituições, mas aponta que a percepção social sobre o crime organizado passou a incluir economia local, relações comunitárias, poder político e fragilidade institucional.

Para a Ativaweb, esse é o maior desafio brasileiro. O enfrentamento ao crime organizado não pode ser tratado apenas como operação policial. Ele exige inteligência financeira, investigação patrimonial, presença do Estado, proteção institucional, transparência eleitoral, controle de dinheiro ilícito e fortalecimento das comunidades.

Quase 190 milhões de menções mostram que o tema virou pauta permanente

No recorte nacional, os números mostram que o crime organizado se consolidou como uma das maiores pautas da sociedade brasileira conectada.

Foram 189.254.878 menções públicas em sete meses, envolvendo todos os estados brasileiros e temas como facções, tráfico, medo social, insegurança, governos, controle territorial, Estado paralelo e eleições.

Esse volume revela que o assunto não é episódico. O crime organizado se tornou uma pauta permanente do cotidiano digital brasileiro.

“O Brasil digital está falando de crime organizado porque o Brasil real está sentindo o avanço da insegurança’, Alek Maracajá

O estudo também relaciona esse comportamento digital a um dado nacional relevante: 41% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam perceber a presença do crime organizado no bairro onde vivem, o equivalente a cerca de 68,7 milhões de pessoas.

Para a Ativaweb, esse dado ajuda a explicar por que reportagens sobre facções e controle territorial ganham tanta força nas redes. Quando a notícia aparece, ela se conecta a uma percepção já existente na vida real.

Segurança pública deve ganhar força no debate eleitoral

A análise aponta que o tema segurança pública tende a ocupar espaço crescente no debate eleitoral de 2026. No ambiente digital, o crime organizado aparece associado a governadores, prefeitos, eleições, forças de segurança, Judiciário, Ministério Público, governo federal, poder local, omissão pública, serviços clandestinos e dinheiro ilícito.

Isso significa que qualquer caso envolvendo facções, política e controle territorial pode gerar desgaste institucional e impacto eleitoral.

“Em 2026, segurança pública não será apenas pauta de governo. Será pauta de sobrevivência política”, afirma Maracajá.

Os dados

O caso Cabedelo, com 3.787.022 menções públicas em três dias, expôs uma ferida nacional: a percepção de que facções, controle territorial, política e insegurança estão cada vez mais conectados no imaginário coletivo.

No plano nacional, as 189.254.878 menções em sete meses revelam que o crime organizado deixou de ser um tema restrito às páginas policiais. Passou a ser uma pauta de Estado, de sociedade, de território, de eleição e de confiança pública.

A Ativaweb conclui que o enfrentamento ao crime organizado exige uma visão mais ampla, capaz de integrar segurança pública, inteligência de dados, combate ao dinheiro ilícito, proteção institucional, presença territorial do Estado e leitura real do sentimento social.