Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras da nova sede do Hemonúcleo de Ponte Nova

Por MRNews



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O governador Mateus Simões entregou, nesta segunda-feira (11/5), as obras da nova sede do Hemonúcleo de Ponte Nova, na Zona da Mata. A unidade, gerenciada pela Fundação Hemominas, está em fase final de preparação para funcionamento e representa um importante avanço para a assistência hemoterápica da região.

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“É uma alegria estar aqui no novo prédio da Hemominas em Ponte Nova. Foram quase R$ 14 milhões investidos na requalificação do espaço físico deste prédio para que nossos servidores possam trabalhar em um local adequado, e não só para isso, mas também para receber doadores e pacientes”, ressaltou Mateus Simões.

“Agora, essa unidade passa de um leito para três, sendo um deles dedicado ao tratamento infantil. Isso faz com que pacientes hemofílicos ou com anemia falciforme deixem de ter que buscar ajuda em Belo Horizonte e possam ser tratados aqui”, completou o governador.

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, sendo R$ 11,3 milhões do Governo de Minas Gerais e o restante por parte do Governo Federal, a estrutura foi projetada para ampliar a capacidade de atendimento, fortalecer o fornecimento de hemocomponentes aos hospitais da região e oferecer melhores condições de acolhimento aos doadores, pacientes e servidores.

Construído em terreno doado pela Prefeitura de Ponte Nova, no bairro Guarapiranga, o novo Hemonúcleo de Ponte Nova terá capacidade operacional para receber até 120 candidatos à doação de sangue por dia, o equivalente a uma estimativa de até 2.640 doadores por mês. Além da coleta de sangue, o novo espaço contará com atendimento ambulatorial especializado, com expectativa de triplicar o volume de atendimentos realizados atualmente.

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A sede possui três pavimentos destinados às atividades assistenciais e administrativas. No primeiro andar, funcionarão laboratórios, ambulatório e setores administrativos. O segundo será voltado ao ciclo do doador e à coleta de sangue, enquanto o terceiro contará com auditório para até cem pessoas.

Atualmente, os atendimentos ocorrem na sede do bairro Esplanada. Com a nova estrutura, a expectativa é ampliar significativamente a capacidade operacional e regionalizar ainda mais os serviços prestados pela Hemominas.

O Hemonúcleo de Ponte Nova é referência para cerca de 20 municípios da região, atendendo cidades como Viçosa, Raul Soares, Rio Casca, Alvinópolis, Guaraciaba e Urucânia, entre outras. A unidade desempenha papel estratégico no suporte ao sistema regional de saúde, garantindo acesso contínuo a sangue e hemocomponentes essenciais para cirurgias, tratamentos de alta complexidade e atendimentos de urgência e emergência.

Somente em 2025, o Hemonúcleo de Ponte Nova realizou 526 consultas médicas especializadas e atendeu 8.916 candidatos à doação de sangue, consolidando sua relevância para a rede pública de saúde da região.

Governo presente

A entrega das obras da nova sede do Hemonúcleo está inserida na programação de transferência da capital do estado para Ponte Nova, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias se repetem por 19 cidades até junho, em uma ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.