07/12/2023 |

Com as proximidades das festas de fim de ano e com o aquecimento da economia, os shoppings populares da Capital funcionam normalmente nesta sexta-feira (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição. Os espaços são administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que deixa a critério dos comerciantes o funcionamento desses locais em feriados.

O Shopping Terceirão, o Shopping Varadouro, o Centro Comercial de Passagem (CCP) e o Shopping 4&400 funcionam em horário normal nesta sexta. “A gente já deixa a critério da categoria decidir, porque eles sabem das demandas. Às vezes optam por fechar, mas já esperávamos que, pelo momento do ano, iriam querer abrir para garantir uma renda melhor”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Mercados – A Sedurb também deixa a critério dos comerciantes e feirantes o funcionamento dos mercados públicos e feiras livres. Até o momento, a maioria vai funcionar com alterações no horário de expediente. O Mercado Central abre normalmente, mas fecha mais cedo, às 16h, abrindo normal no domingo. O Mercado de Mangabeira também vai abrir em horário habitual, fechando às 12h. O mesmo acontece em Oitizeiro, Cruz das Armas e no Mercado da Torre.