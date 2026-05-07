Hospital de Catolé atende mais de 540 pessoas durante o feriadão de 1º de Maio — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos atendeu 548 pessoas na urgência e emergência entre a noite de 30 de abril e o domingo (3). O período, que incluiu o feriado do Dia do Trabalhador, contabilizou ainda 53 internações, 17 cirurgias e seis partos.

De acordo com o balanço, foram realizados 161 atendimentos no dia 30 de abril, 146 no feriado de 1º de maio — o de maior movimento —, 122 no dia 2 e 119 no domingo (3). Entre as 17 cirurgias realizadas, estão prostatectomias, histerectomias, cistolitotomia (remoção de pedras (cálculos) grandes ou numerosas na bexiga), ressecção transuretral de próstata (RTU), além de correções de fratura de antebraço e de fratura exposta de dedo.

Entre os atendimentos, destacam-se 52 casos de dor, 26 de síndrome gripal, 21 de cefaleia, 18 de infecção, 18 de diarreia, 15 de amigdalite, 13 de crise hipertensiva e 10 de enxaqueca. O hospital também atendeu 19 vítimas de sinistros de trânsito, sendo 13 envolvendo motocicletas, três automóveis e três casos de atropelamento.

No apoio diagnóstico, a unidade realizou 156 raios X, 87 tomografias, 40 ultrassonografias, 33 endoscopias, além de 719 exames laboratoriais. Nos ambulatórios, foram realizadas 33 avaliações ortopédicas, 26 cirúrgicas, 24 relacionadas a exames, 24 urológicas e nove obstétricas.

Os dados evidenciam a importância da unidade hospitalar no atendimento à população de Catolé e região, especialmente em períodos de maior fluxo, como feriados.