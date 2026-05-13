Paraíba promove roadshow no CE e RN com a Operadora Foco — Governo da Paraíba

A Paraíba dá início a mais uma estratégia de promoção turística pelo Nordeste com a realização do Roadshow Paraíba, uma ação itinerante desenvolvida pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e pela Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), em parceria com a Operadora Foco. A iniciativa contempla as cidades de Fortaleza (CE), além de Natal e Mossoró (RN).

O projeto tem como foco capacitar agentes de viagens da operadora parceira, fortalecendo o conhecimento sobre os destinos paraibanos e estimulando a comercialização dos produtos turísticos do estado.

A ação também ganha reforço com a participação de representantes de municípios paraibanos e de hoteleiros associados à ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), ampliando o diálogo direto com o trade turístico e fortalecendo a promoção integrada do destino.

Para o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, o roadshow é uma ferramenta estratégica para consolidar a presença da Paraíba no mercado nacional. “É uma oportunidade de aproximação com os profissionais que atuam diretamente na venda dos destinos, permitindo que conheçam melhor os nossos diferenciais e experiências. Isso contribui para ampliar o potencial de comercialização da Paraíba”, destacou.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marianne Góes, reforça a importância da ação como um canal direto com o mercado. “O roadshow possibilita apresentar, de forma qualificada, o potencial turístico do estado para agentes que estão na linha de frente da comercialização. Essa conexão fortalece o posicionamento da Paraíba como destino competitivo e atrativo no cenário regional e nacional”, afirmou.