Filme do diretor Bertrand Lira é destaque na programada do Cinema Passeio

A programação deste final de semana do Espaço Cinema Passeio traz quatro filmes e um deles é ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira). Dirigido pelo cineasta Bertrand Lira, o longa tem 81 minutos de duração e foi produzido com recursos do Edital Walfredo Rodriguez de Produção Audiovisual, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope)/Fundo Municipal de Cultura (FMC).

“Estamos dando continuidade à programação do nosso Cinema Passeio, primeira sala pública de cinema de João Pessoa, e iniciamos nossas atividades ali com uma programação toda destinada a filmes realizados em João Pessoa e na Paraíba a partir de recursos do Fundo Municipal de Cultura da Funjope. Essa é uma forma que entendemos de valorizar e estimular a produção local do audiovisual – que é muito forte e significativa – e vamos dar continuidade a essa linha da nossa política municipal de cultura, estimulada e fortalecida pelo prefeito Leo Bezerra”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Bertrand Lira comemorou a chegada do primeiro cinema público de João Pessoa: “A iniciativa da Funjope é maravilhosa, nos proporcionando mais uma janela para exibição das nossas obras. Eu acho bem interessante também começar com as que foram aprovadas em projetos de editais da Funjope, como é o caso de ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)”, disse.

Ele lembrou que o filme teve uma temporada de dois meses no Cine Banguê e foi a maior bilheteria entre os filmes exibidos nessa temporada. “Eu acho que é muito boa essa oportunidade de mostrar novamente o filme a um público que ainda não teve acesso. É ampliar os horizontes do filme quando a gente pensa que já não teria uma chance de exibição em uma sala. Eu fico muito feliz, contente e honrado de estar abrindo essa programação”.

Para o cineasta, a abertura de uma sala pública de cinema é fundamental porque não há espaço para produções locais nos cinemas comerciais e nas salas dos shoppings, deixando como únicas alternativas para os diretores buscar as plataformas e espaços alternativos de exibição.

“O Espaço Cinema Passeio está muito bem estruturado, com cara de cineclube, um lugar onde você se reúne com as pessoas antes de entrar na sala. É um cinema com ênfase no cinema nacional e estrangeiro alternativo, de boa qualidade, independente, e debates, mostras, festivais. A Funjope está de parabéns. Eu torço para que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Temos um mês para quem não assistiu, assistir e quem assistiu, ver de novo. Estou muito feliz com essa temporada de exibição”, completou Bertrand Lira.

Sinopse – Premiado no Festival Aruanda (Prêmio da Crítica) e no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) – e Júri Popular, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’ é um documentário que fala sobre o amor perdido e a crença no poder da magia, das cartas e dos búzios para trazê-lo de volta.

Para abordar esse universo, quatro personagens relatam suas desventuras amorosas e são colocados frente a frente com cartomantes e videntes que poderão apontar uma saída para suas vidas.

A produção conta com um elenco de peso: Zezita Mattos, Marcélia Cartaxo, Danny Barbosa, William Muniz, Afrovalter, Pai Júlio, Mãe Severina e Pai Nelito.

Bertrand Lira – Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGC), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Bertrand Lira dirigiu diversos documentários de curta, média e longa-metragem premiados em festivais no Brasil e no exterior, entre eles o JVC Grand Prize do 26º Tokyo Vídeo Festival de 2004. Em seu processo de formação, foi aluno de estágios em documentário no Atelier de Réalisation Cinématographique (VARAN) em Paris (1982 e 1986).

O cineasta também passeia pela literatura, sendo autordos livros ‘Luz e Sombra: significações imaginárias na fotografia do cinema expressionista alemão (2013)’ e ‘Cinema Noir: a sombra como experiência estética e narrativa’ (2015).

Foi curador e membro de júri em diversos festivais de cinema a exemplo do Festival de Gramado (RS), Festival de Brasília (DF), Cine Pe, Fest Aruanda, Festival de Vitória (ES), Goiânia Mostra Curtas (Goiânia-GO) For Rainbow e Thessalonik LGBTQI+ Festival (Grécia), Circuito Penedo de Cinema, entre outros.

Confira a programação de maio

Sexta-feira (15)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

Sábado (16)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e, logo depois, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

Domingo (17)

16h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e, em seguida, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

19h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, logo depois, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

Sexta-feira (22)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e, logo depois, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

Sábado (23)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais), e logo depois, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira’), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (24)

16h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e, em seguida, ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

19h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, ‘Rebento’ (direção de André Morais).

Sexta-feira (29)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (30)

16h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e ‘Rebento’ (direção de André Morais).

19h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

Domingo (31)

16h – ‘Alma’ (diretor André Morais) e ‘O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira)’, com direção de Bertrand Lira.

19h – ‘A Mulher Invisível’ (dirigido por R.B Lima) e ‘Rebento’ (direção de André Morais).

Serviço

Local: Espaço Cinema Passeio

Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão

Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.