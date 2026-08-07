PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS ENTREGA PAVIMENTAÇÃO DE MAIS DUAS RUAS NO BAIRRO PAIZINHO MARIA

A Prefeitura de Currais Novos entregou a pavimentação de mais duas ruas no bairro Paizinho Maria, obras que foram executadas com piso intertravado, garantindo mais durabilidade e acessibilidade para os moradores. As vias contempladas foram a Rua João Lino, com 870 m², e a Rua Maria Luiza Dantas, com 450 m², que agora contam com um novo padrão de urbanização.

Morador do bairro, Francisco das Chagas, comemorou a chegada da obra e destacou a transformação vivenciada pela comunidade. “A melhor coisa que já fizeram para a gente foi trazer esse calçamento. Graças a Deus estou muito satisfeito”, afirmou.

O prefeito Lucas Galvão ressaltou que a entrega faz parte de um conjunto de obras programadas para este mês de agosto.

“Anunciamos a entrega de várias pavimentações durante o mês de agosto e estamos iniciando esse cronograma com a conclusão da Rua João Lino e da Rua Maria Luiza Dantas. São obras demonstram o nosso compromisso de continuar investindo em todos os bairros de Currais Novos”, destacou o prefeito.

A pavimentação das duas ruas, integra o programa municipal de urbanização, que tem ampliado os investimentos em infraestrutura em diversos bairros da cidade.