onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 acontece neste fim de semana, e Treze e Decisão entram em campo em busca de pontos importantes na tabela. A partida válida pela quinta rodada, que seria disputada em Goiana no último domingo, precisou ser adiada devido às fortes chuvas que atingiram a cidade e ainda não teve nova data definida. Já o confronto da volta acontece neste domingo (10), às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

+ Confira a tabela completa da Série D do Brasileirão

(Arte/Cisco Nobre)

O Treze ocupa a segunda posição do Grupo A9, mesmo com um jogo a menos. O Galo tem o melhor ataque da competição e utiliza esse fator como trunfo para conquistar pontos importantes e brigar pela liderança. Além disso, conta com a força de jogar em casa, onde ainda não perdeu diante da sua torcida.

O Decisão, por sua vez, é o lanterna do grupo e precisa somar pontos fora de casa para tentar se recuperar na competição. Dono do pior ataque da chave, o Falcão do Agreste vem de uma vitória sobre o Retrô por 3 a 2 e busca embalar para deixar a última colocação.

Data, horário e local de Treze x Decisão

Dia: 10 de maio (domingo)

10 de maio (domingo) Hora: 17h

17h Local: Estádio Amigão

Transmissão de Treze x Decisão

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles .

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do . Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia , os comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira .

nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de , os comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Treze: Erivelton, Natan, Diego Clemente, John Lessa e Fernandinho; Petrocelli, Marquinhos, Pedro Ivo e Jean Carlo; Vinícius Bala e Buba. Técnico: Adriano Souza.

Erivelton, Natan, Diego Clemente, John Lessa e Fernandinho; Petrocelli, Marquinhos, Pedro Ivo e Jean Carlo; Vinícius Bala e Buba. Decisão: Harrison, Gustavinho, Thiago Mina, Luiz Felipe e Didi; Barra, Clayton, Figueredo e Gabriel Cardoso; Tiba e Túlio Eduardo. Técnico: Josué Gamma.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Treze

Terça-feira (5)

A equipe do Treze realiza treino no Estádio Presidente Vargas;

Quarta-feira (6)

O Treze realiza treino em preparação para o confronto contra o Decisão;

Quinta-feira (7)

O Galo realiza treino no período da tarde no Presidente Vargas;

Sexta-feira (8)

O time do Galo treina no Presidente Vargas;

Sábado (9);

A equipe do Treze finaliza a preparação para o confronto pela Série D.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba