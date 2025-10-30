ESCOLA RAUL DE MEDEIROS DANTAS É MAIS UM EQUIPAMENTO PÚBLICO RECUPERADO ATRAVÉS DO PROJETO “COLORINDO A TERRA DA BONITA”

Uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) o “Colorindo a Terra da Bonita”, que está espalhando cores, vida e alegria em toda São José do Seridó traz pra conhecimento da população local, nesta quarta-feira (22), mais uma importante intervenção.





Desta vez, o trabalho desenvolvido pela equipe de pintores Alcimar Dantas e Valdemir Araújo requalificou a estrutura da Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, localizada no centro do município.





“As melhorias estruturais e de embelezamento de equipamentos públicos continuarão sendo feitas e o Projeto, que encantou toda a cidade, ao longo de 2021, além de já apontar resultados positivos em 2022, está sendo aprovado pela população são-josé-seridoense “, afirmou o prefeito Jackson Dantas.





OUTRAS ESTRUTURAS





O “Colorindo a Terra da Bonita” durante a festa do padroeiro São José, em setembro de 2021, revitalizou o meio-fio de todas as ruas e lombadas do centro, além do Jerimum, das faixas de pedestres, das lombadas e dos postes de ferro da avenida Miguel Cirilo.





Além das estruturas anteriores, o Mercado Público, a Praça Justino Dantas, o largo de São José, a Praça de Eventos Edilza Dias, a Praça de Esportes, a Praça Manoel Sabino Filho, a Biblioteca Indústria do Conhecimento Simão José de Medeiros, a Unidade Mista de Saúde Maria Aparecida Dantas e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Caatinga Grande também receberam intervenções do Projeto.





GRAFITE





Outra frente trabalhada pelo “Colorindo a Terra da Bonita”, através da arte do grafite, iu o Museu Municipal Tropeiros do Seridó (Mumutrops), os quiosques da Praça de Eventos Edilza Dias, o Campo de Futebol e a Escola Estadual Jesuíno Azevedo. As intervenções foram realizadas pelo grafiteiro natalense, pedagogo e orientador social, Miguel Carcará.





ILUMINAÇÃO





O Projeto também trouxe mais iluminação e vida para o município durante os festejos alusivos ao padroeiro São José e período das festas de final de ano. Na oportunidade, os principais pontos e praças da cidade receberam iluminação decorativa.