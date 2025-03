Paraíba participa de “Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS 2025”, em Brasília — Governo da Paraíba

Ouvidores de unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e de Secretarias municipais de Saúde, participam do Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS (ENOuvSUS) 2025, evento realizado pela Ouvidoria-Geral do SUS, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), no período de 19 a 21 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF. O objetivo do evento, cujo tema é “Juntos somos mais fortes”, é consolidar as ações discutidas nas oficinas e seminários regionais, realizados ao longo de 2024.

De acordo com o coordenador da Ouvidoria da SES, Fabrício Martins, participam do evento nacional, os ouvidores da Maternidade Frei Damião; do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires e da 1ª Gerência Regional de Saúde, além do ouvidor geral do estado e ouvidores municipais. “O Encontro será muito importante para o fortalecimento – em todo país – das ouvidorias, canal de participação popular da sociedade civil para o fortalecimento do SUS”, falou.

De acordo com a programação, no primeiro dia (19), acontecem as “mesas de experiências, com cinco mesas regionais” e “lançamento de publicações”. No segundo dia (20), a mesa redonda “Apontamentos para a construção da Política Nacional de Ouvidorias do SUS, Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e Política de Educação Permanente” e a formação dos grupos para a proposição de três princípios para a Política Nacional de Ouvidorias do SUS e três diretrizes para o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS e de três diretrizes para a Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e três diretrizes para a Política de Educação Permanente. No último dia (21), tem a plenária: “Socialização das propostas dos grupos”.

A Ouvidoria serve como instrumento de gestão que ajuda a identificar os pontos mais sensíveis do SUS. Ela é o meio pelo qual o usuário, através de sua manifestação (sugestão, reclamação, denúncia, elogio, informação), exerce sua cidadania, de maneira democrática e participativa. “A Ouvidoria tem como principal missão mediar conflitos, colaborar para uma efetiva sintonia entre o cidadão e o gestor, mostrar transparência nos atos administrativos e ajudar na melhoria do serviço prestado”, pontuou Fabrício.

Dados da Ouvidoria da SES

Em 2024, a Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde registrou 17.380 demandas, sendo 16.291 concluídas. Dessas, 7.107 foram pedidos de informações; 4.634 elogios; 4.274 reclamações; 915 sugestões e 460 denúncias.

Contatos da Ouvidoria da SES

E-mail: [email protected] Telefones: (83) 3211-9110 e 0800 83 5000.