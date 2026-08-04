Por MRNews



Roseli, irmã de Gusttavo Lima, desabafa sobre vida simples e diz que não recebe ajuda do cantor

Roseli Lima, irmã mais velha de Gusttavo Lima, chamou atenção nas redes sociais ao abrir o coração sobre sua relação com o cantor e esclarecer rumores envolvendo sua vida financeira. Em vídeo publicado no Instagram, a empresária afirmou que mantém uma rotina simples, trabalha normalmente e não depende financeiramente do artista sertanejo.

O desabafo aconteceu após Roseli perceber que muitos seguidores a acompanhavam apenas por ser irmã de Gusttavo Lima. Incomodada com comentários e julgamentos, ela decidiu explicar sua realidade e deixar claro que construiu a própria trajetória sem viver à sombra da fama do irmão.

Irmã de Gusttavo Lima rebate comentários

Segundo Roseli, algumas pessoas acreditavam que ela tinha uma vida confortável bancada pelo cantor, algo que ela negou publicamente.

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“Se o Gusttavo me bancasse, com certeza eu não teria o padrão de vida simples que eu tenho”, afirmou.

A declaração repercutiu entre fãs e seguidores, principalmente por mostrar um lado pouco conhecido da família do artista, que costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Roseli afirma que trabalha para sustentar a casa

Durante o vídeo, Roseli contou que ela e o marido são os responsáveis por todas as despesas da casa. Segundo a empresária, o casal trabalha normalmente e enfrenta a rotina como milhares de brasileiros.

Ela também comentou que muitas pessoas imaginam que, por ter parentesco com um artista famoso, consegue facilidades ou privilégios, o que não corresponde à realidade.

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Contato com Gusttavo Lima nem sempre é fácil

Outro trecho que chamou atenção foi quando Roseli revelou que, mesmo sendo irmã do cantor, o contato entre eles nem sempre acontece com rapidez.

“Recebo abordagens de pessoas que acham que eu consigo tudo com o Gusttavo. Não consigo tudo com ele. Se eu quiser falar com o Gusttavo, às vezes preciso tentar por meses pra ele me responder”, disse.

Apesar da fala sincera, Roseli também ponderou que entende a rotina intensa do cantor, que possui agenda cheia de compromissos e grande responsabilidade profissional.

Pedido aos seguidores

Roseli aproveitou a publicação para pedir que pessoas que a seguem apenas por curiosidade sobre Gusttavo Lima deixem de acompanhá-la. Segundo ela, deseja ser reconhecida por sua própria identidade e trajetória, e não apenas pelo vínculo familiar com o sertanejo.

A atitude foi vista por muitos internautas como um gesto de autenticidade e sinceridade diante da exposição nas redes sociais.

Repercussão nas redes sociais

O relato ganhou repercussão e dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores se surpreenderam com a distância relatada entre os irmãos, outros demonstraram apoio à empresária e elogiaram sua postura transparente.

O episódio também reforça como familiares de grandes celebridades frequentemente enfrentam cobranças e expectativas irreais do público.

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