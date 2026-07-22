PL inaugura diretório em Campina Grande sob expectativa pela vice de Efraim

Efraim Filho (PL), pré-candidato ao governo da Paraíba nas Eleições 2026, na Sabatina da CBN.. Luana Silva

O Partido Liberal (PL) inaugura nesta quarta-feira (22), em Campina Grande, o diretório municipal da sigla. O evento ocorre em meio à indefinição sobre a vaga de vice de Efraim Filho na disputa ao Governo do Estado.

O senador convidou a primeira-dama da cidade, Juliana Cunha Lima, para integrar a chapa. Ela, no entanto, ainda não tomou a decisão, que também passa pelo prefeito Bruno Cunha Lima (União).

Enquanto a definição não ocorre, correntes do partido e da direita liberal trabalham com a possibilidade de indicar outros nomes para o espaço caso Bruno resolva abdicar da indicação.

Outros nomes lembrados

Ainda de Campina Grande são lembrados o empresário Arthur Bolinha, a médica Anelisse Meneguesso e a vereadora Carol Gomes.

Outra tese, defendida nos bastidores por fontes do PL de João Pessoa, é a de que o nome deve ser da Capital.

Entre as lideranças lembradas dentro dessa hipótese está Nayana Pontes, cotada para suplência de Marcelo Queiroga ao Senado. Ela é esposa do deputado federal Cabo Gilberto.

O Partido Novo também entrou na discussão e indicou o empresário José Carneiro como opção para a vice. Os dois partidos devem sentar à mesa, esta semana, para debater a aliança política na eleição de outubro.

Inauguração do Diretório

O evento de inauguração do novo diretório em Campina Grande deve ocorrer nesta quarta-feira (22) às 17h, na Avenida Floriana Peixoto, no Centro da Cidade.

A presença do prefeito da cidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Já a convenção estadual do partido deve ocorrer no dia 02 de agosto, em João Pessoa, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.