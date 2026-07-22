PL inaugura diretório em Campina Grande sob expectativa pela vice de Efraim
O Partido Liberal (PL) inaugura nesta quarta-feira (22), em Campina Grande, o diretório municipal da sigla. O evento ocorre em meio à indefinição sobre a vaga de vice de Efraim Filho na disputa ao Governo do Estado.
O senador convidou a primeira-dama da cidade, Juliana Cunha Lima, para integrar a chapa. Ela, no entanto, ainda não tomou a decisão, que também passa pelo prefeito Bruno Cunha Lima (União).
Enquanto a definição não ocorre, correntes do partido e da direita liberal trabalham com a possibilidade de indicar outros nomes para o espaço caso Bruno resolva abdicar da indicação.
Outros nomes lembrados
Ainda de Campina Grande são lembrados o empresário Arthur Bolinha, a médica Anelisse Meneguesso e a vereadora Carol Gomes.
Outra tese, defendida nos bastidores por fontes do PL de João Pessoa, é a de que o nome deve ser da Capital.
Entre as lideranças lembradas dentro dessa hipótese está Nayana Pontes, cotada para suplência de Marcelo Queiroga ao Senado. Ela é esposa do deputado federal Cabo Gilberto.
O Partido Novo também entrou na discussão e indicou o empresário José Carneiro como opção para a vice. Os dois partidos devem sentar à mesa, esta semana, para debater a aliança política na eleição de outubro.
Inauguração do Diretório
O evento de inauguração do novo diretório em Campina Grande deve ocorrer nesta quarta-feira (22) às 17h, na Avenida Floriana Peixoto, no Centro da Cidade.
A presença do prefeito da cidade ainda não foi confirmada oficialmente.
Já a convenção estadual do partido deve ocorrer no dia 02 de agosto, em João Pessoa, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.