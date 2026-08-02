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Procon-JP aposta na educação para formar consumidores conscientes desde a infância

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A Prefeitura de João Pessoa investe, através da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), em programas educativos/preventivos para alunos da Rede Municipal de Ensino, a exemplo do ‘Procon-JP Mirim’, que leva estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental para aula prática de educação financeira em supermercados da Capital.

Mais dois programas investem na educação financeira dos alunos da Rede Municipal de Ensino: o ‘Procon-JP vai às aulas’, com cursos anuais de noções básicas dos direitos do consumidor, e o ‘Carteira Solidária’, que entrega o documento estudantil gratuitamente aos alunos do 5º ao 9º ano.

O secretário do Procon-JP, Junior Pires, explica que os programas implementados pela secretaria têm o apoio logístico da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e investe no conhecimento do público infanto-juvenil das escolas municipais. “É de fundamental importância formar cidadãos mais conscientes e essa formação deve começar na infância. E não apenas no que se refere aos direitos enquanto consumidor, mas, também, preparar para que sejam adultos mais responsáveis em relação aos seus deveres”, destacou.

Junior Pires acrescenta que os estudantes do Município de João Pessoa dão um show de participação nos programas sociais da Prefeitura e executados pelo Procon-JP. “Se juntarmos todos os participantes do ‘Procon-JP vai as aulas’, do ‘Carteira Solidária’ e do ‘Procon-JP Mirim’, o número de atendidos chega a mais de 135 mil alunos beneficiados em quatro anos”, afirmou.

Conhecimento extra – O secretário pondera que os programas têm como principal objetivo o de melhorar a vida dos estudantes da Rede Pública Municipal através do conhecimento com atividades extracurriculares sobre um assunto que permeia a vida de toda a família e da própria comunidade onde vive.

O titular do Procon-JP salienta que, além de ‘ficar por dentro’ dos direitos do consumidor considerando a legislação, os estudantes também recebem toda infraestrutura para participar dos cursos de forma tranquila, como alimentação e transporte. “No caso do ‘Procon-JP vai às aulas’, há uma ajuda de custo de R$ 700 para cada participante que termina o curso”, complementou Junior Pires.

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