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Celest divulga lista de classificados para cursos gratuitos de idiomas em João Pessoa

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Celest divulga lista de classificados para cursos gratuitos de idiomas em João Pessoa. Foto: Prefeitura de João Pessoa

A lista de classificados para as 1.025 vagas em cursos gratuitos de idiomas do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), em João Pessoa, foi divulgada nesta segunda-feira (20).

Os candidatos aprovados serão informados por e-mail e também podem consultar o resultado no site oficial do Celest.

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De acordo com a diretora do Centro, Jéssica Holanda, as vagas foram preenchidas conforme a ordem de inscrição.

O processo faz parte da seleção para 1.025 vagas gratuitas em cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras). As oportunidades foram destinadas ao público adulto, servidores da Prefeitura de João Pessoa, professores, profissionais da Rede Municipal de Ensino e estudantes da rede municipal.

Os alunos da Rede Municipal de Ensino, do 6º ao 9º ano, concorrem a 375 vagas para os cursos de Inglês e Espanhol. A matrícula será realizada presencialmente na sede do Celest entre os dias 23 e 29 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para efetivar a matrícula, o responsável pelo estudante deve apresentar cópias dos seguintes documentos:

  • CPF
  • Documento de identidade
  • Certidão de nascimento
  • Comprovante de residência
  • Comprovante de escolaridade, com declaração do ano vigente ou histórico escolar
  • Uma foto 3×4

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