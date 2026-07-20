Sedurb inicia a semana realizando podas de árvores em bairros da Capital

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inicia a semana com serviços de podas de árvores em bairros da Capital, nesta segunda-feira (20). Os trabalhos acontecem na Rua Professor João Dehon Araújo Pontes, em Mangabeira VIII; e na Cozinha Comunitária do Alto do Mateus, localizada na Rua Francisco José das Neves.

Para garantir uma cidade mais verde e linda a cada dia, as equipes da Sedurb fazem podas de árvores diariamente, incluindo as de levantamento e rebaixamento; limpeza de coqueiros e palmeiras; trinchamento (fragmentação de árvores tombadas); além do recolhimento de troncos de árvores, que muitas vezes são cortados pelos próprios moradores. As ações contribuem para preservar as vias e os espaços públicos, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos pessoenses.

Trabalho conjunto – Além da Sedurb, as podas de árvores na Capital envolvem equipes da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que fornecem laudos técnicos para casos de supressão (corte definitivo); da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), que faz a coleta, transporte e descarte dos resíduos após a poda.

Eventualmente, a Energisa Paraíba também apoia as ações, quando galhos de árvores estão em contato com a rede elétrica, causando perigo para os moradores e equipes envolvidas. Em caso de tombamento de árvore no período noturno, ou que tenha danificado a rede elétrica, o cidadão deve acionar primeiramente o Corpo de Bombeiros e a Energisa, respectivamente.

Como solicitar – A população pode solicitar podas de árvores e outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’; pela plataforma Prefeitura Conectada (https://x.gd/mF6My); ou de forma presencial, na sede da Sedurb, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Passo a passo para solicitar os serviços:

1) Baixar e instalar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’;

2) Fazer login no app com o CPF e data de nascimento, ou conta Google;

3) No menu inferior do aplicativo, clicar em ‘Categorias’;

4) Procurar por ‘Desenvolvimento Urbano’ e clicar em ‘Poda de Árvore’;

5) Selecionar a opção desejada: Poda de árvores; Recolhimento de tronco; Fragmentação e retirada de árvores tombadas e galhadas;

6) Preencher todos os campos do formulário e anexar foto(s) da árvore;

7) Clicar em ‘Solicitar’ e anotar o número do protocolo.