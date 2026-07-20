Paraibano marca golaço e dá título do Campeonato Carioca Sub-12 ao Flamengo; veja vídeo

O paraibano Diego Maciel, de 12 anos, foi decisivo para o Flamengo na final do Campeonato Carioca Sub-12 de 2026. É que o garoto marcou um golaço de meia bicicleta na final contra o Fluminense, vencida pelo rubro-negro por 1 a 0.

(Reprodução / Instagram)

Diego aproveitou assistência de Miguel Gama, aos 38 minutos do segundo tempo, e definiu o resultado da partida. O Flamengo já havia batido o Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no dia 12 de julho.

“Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar um final como esse. Hoje fui abençoado com o gol do título, marcado nos minutos finais da decisão. Um momento que vou guardar para sempre no meu coração”, disse o garoto.

(Reprodução / Instagram)

Diego começou sua trajetória futebolística no Goiás-GO, clube que começou a defender com 7 anos de idade. Ele chegou na base do Flamengo com 8 anos e é considerado um dos destaques de sua categoria.

Confira o vídeo do gol:

Os Garotos do Ninho conquistaram o título denominado de Torneio Élio Campos no Estádio Antunes Coimbra, que fica no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Recreio dos Bandeirantes.

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