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Confira o calendário de competições do futebol paraibano em 2026

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A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) divulgou o calendário das competições que irão compor a sequência da temporada no futebol estadual. A programação começou com o Campeonato Paraibano 2026 e também reúne disputas em diferentes categorias e organiza o cronograma dos clubes ao longo do ano.

Veja o calendário de competições do futebol paraibano em 2026. (Arte: Chatgp | Edição: Cisco Nobre)

Entre os torneios previstos estão o Campeonato Paraibano Sub-20, o Campeonato Paraibano Feminino Sub-17, o Campeonato Paraibano Sub-13 e o Campeonato Paraibano Feminino Sub-20, além do Campeonato Paraibano Sub-17.

No segundo semestre, o calendário ganha novas disputas, como a Copa Paraíba, que retorna à programação, além da 2ª divisão do Campeonato Paraibano e do Campeonato Paraibano Feminino.

A reta final da temporada ainda contará com o Campeonato Paraibano Sub-15 e a 3ª divisão do estadual, encerrando o ciclo de competições organizadas pela entidade em 2026.

Confira o calendário do futebol paraibano em 2026:

  • Campeonato Paraibano 17 de janeiroa 21 de março;
  • Campeonato Paraibano Sub-20 16 de maio a 13 de junho;
  • Campeonato Paraibano Feminino Sub-1723 de maio a 11 de julho;
  • Campeonato Paraibano Sub-13 6 de junho a 5 de setembro;
  • Campeonato Paraibano Feminino Sub-20 – 18 de julho a 12 de setembro;
  • Copa Paraíba – 1º de agosto a 7 de setembro;
  • Campeonato Paraibano da 2ª Divisão – 19 de setembro a 1º de novembro;
  • Campeonato Paraibano Feminino – 26 de setembro a 14 de novembro;
  • Campeonato Paraibano Sub-15 – 3 de outubro a 5 de dezembro;
  • Campeonato Paraibano da 3ª Divisão – 14 de novembro a 12 de dezembro.

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