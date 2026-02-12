Novos equipamentos reforçam estrutura das Unidades de Saúde em São José do Seridó

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó anunciou a chegada de novos equipamentos que irão fortalecer a estrutura das Unidades de Saúde do município, ampliando a qualidade, a segurança e a eficiência dos atendimentos prestados à população.





Entre os itens adquiridos estão um Desfibrilador Externo Automático (DEA), aspirador cirúrgico, sonar, estadiômetros e diversos materiais destinados ao setor de fisioterapia. Os equipamentos irão contribuir para diagnósticos mais precisos, maior suporte em atendimentos de urgência e emergência e melhores condições para o acompanhamento e a reabilitação dos pacientes.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ana Clara, a aquisição representa um avanço importante para a rede pública. “Os novos equipamentos proporcionarão mais precisão nos diagnósticos e suporte qualificado nos atendimentos, além de fortalecer o cuidado com os pacientes”, destacou.





O prefeito Jackson Dantas também ressaltou a importância do investimento. “Investir em estrutura é ampliar a capacidade de atendimento e promover mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.





A iniciativa integra as ações voltadas à melhoria contínua dos serviços de saúde no município.