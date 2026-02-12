quinta-feira, fevereiro 12, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Novos equipamentos reforçam estrutura das Unidades de Saúde em São José do Seridó

admin1

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó anunciou a chegada de novos equipamentos que irão fortalecer a estrutura das Unidades de Saúde do município, ampliando a qualidade, a segurança e a eficiência dos atendimentos prestados à população.


Entre os itens adquiridos estão um Desfibrilador Externo Automático (DEA), aspirador cirúrgico, sonar, estadiômetros e diversos materiais destinados ao setor de fisioterapia. Os equipamentos irão contribuir para diagnósticos mais precisos, maior suporte em atendimentos de urgência e emergência e melhores condições para o acompanhamento e a reabilitação dos pacientes.


De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ana Clara, a aquisição representa um avanço importante para a rede pública. “Os novos equipamentos proporcionarão mais precisão nos diagnósticos e suporte qualificado nos atendimentos, além de fortalecer o cuidado com os pacientes”, destacou.


O prefeito Jackson Dantas também ressaltou a importância do investimento. “Investir em estrutura é ampliar a capacidade de atendimento e promover mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.


A iniciativa integra as ações voltadas à melhoria contínua dos serviços de saúde no município.

Você pode gostar também

UBS DA CAATINGA GRANDE RECEBE VISITA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DA COORDENADORA DA APS

admin1

Projeto “Saúde na Praça” realiza Arraiá Junino nesta quinta-feira em São José do Seridó

admin1

Fundac realiza evento para promover cultura literária entre socioeducandos — Governo da Paraíba

admin1