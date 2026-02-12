em 24 horas, Cajazeiras registra quase 80% das chuvas esperadas para o mês

Ruas ficaram alagadas após fortes chuvas.. Reprodução/TV Paraíba

A cidade de Cajazeiras, no Sertão, registrou 138,2 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas, 79% do esperado para todo o mês. A informação foi divulgada pela Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) nesta quinta-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, com as fortes chuvas, ruas e residências da cidade ficaram alagadas e veículos ficaram ilhados, mas não houve registros de feridos. O Tenente Ricardo detalhou que, entre os veículos que ficaram ilhados, estava um ônibus que transportava estudantes. Um carro ocupado por pai e filho também precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros.

“Teve um ônibus com alguns estudantes que ficou ilhado. O ônibus deu um probleminha mecânico e ele não conseguiu mais sair. A água começou a subir e os estudantes ficaram um pouco assustados. A gente foi lá e conseguiu retirar o ônibus do local. Teve um carro também ilhado. Tinha um pai e um filho. A gente conseguiu fazer a retirada deles”.

Outras cidades da Paraíba também registraram fortes chuvas. Na região do Brejo, na cidade de Arara, choveu 129,3 milímetros, enquanto em Bananeiras foram 112 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de chuvas para todas as cidades da Paraíba. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (12).