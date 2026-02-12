Inscrições para o prêmio ‘Paixão de Cristo nos bairros’ e para o espetáculo ‘Paixão de Cristo’ encerram nesta sexta-feira

O período de inscrições para grupos e coletivos de arte cênicas da Capital para participarem do prêmio ‘Paixão de Cristo nos Bairros’ se encerra nesta sexta-feira (13), de acordo com edital publicado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). Dez propostas de montagem de espetáculos serão selecionadas e, posteriormente, apresentadas nos bairros durante a Semana Santa. Os interessados devem acessar a plataforma JPCultura, no endereço eletrônico https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/.

O diretor-executivo da Fundação Cultural, Marcus Alves, fala sobre a importância do projeto. “Nosso trabalho está fortalecendo já há quatro anos os grupos de teatro de bairros. A gente vem realizando esse edital para a produção de Paixão de Cristo nos diversos bairros de João Pessoa como forma de estimular a cena teatral local, tem dado resultados muito produtivos. E agora a gente está com esse edital aberto e esperamos que tenha um sucesso pleno no ato de inscrição para que a gente possa continuar com esse fortalecimento do movimento de teatro comunitário nos bairros”, destaca.

O processo de avaliação das propostas para participar do prêmio ‘Paixão de Cristo nos Bairros’ será realizado em duas etapas. A primeira é a análise documental, que tem caráter eliminatório. Na sequência é realizada a avaliação de mérito, no qual são analisados quesitos como originalidade, qualidade artística da proposta, histórico do espetáculo e do grupo, além do currículo do proponente, como sua contribuição para a comunidade em que atua e contratações de profissionais locais.

Elenco do espetáculo Paixão de Cristo – Também se encerram nesta sexta-feira (13) o período de inscrições para a escolha do elenco da ‘Paixão de Cristo 2026’. O projeto desenvolvido pela Funjope é encenado, há quatro anos consecutivos, em frente ao Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da capital e atrai grande público pela sua beleza e mensagem de fé.

O valor total do edital é de R$ 179.520,00 e serão selecionados 40 artistas para compor o elenco. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise documental, currículo e material enviado na inscrição. A segunda é reservada para a audição presencial. Uma banca composta pelo diretor do espetáculo e dois assistentes de direção, designados por Portaria da Diretoria Executiva da Funjope, será responsável pela seleção.

Informações – Aqueles que tiverem dúvidas sobre os dois projetos da Funjope poderão obter mais informações pelo telefone (83) 3213 4406 ou pelo email [email protected].