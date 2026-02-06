Indústria é embargada por despejo irregular de efluentes nas Três Lagoas, em João Pessoa

Divulgação/Sudema

Uma indústria alimentícia instalada no Distrito Industrial de João Pessoa, na zona sul da capital paraibana, foi embargada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), nesta quarta-feira (4), por irregularidades ambientais. A empresa foi flagrada lançando efluentes sem tratamento na rede de drenagem pluvial, que deságua no Parque das Três Lagoas, também localizado na zona sul da cidade.

Em razão da infração, a empresa recebeu multa de 300 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba (UFR-PB), o equivalente a R$ 21,5 mil.

O Jornal da Paraíba tentou contato com a Iane Indústria de Alimentos Nordeste LTDA, responsável pelo empreendimento, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

A fiscalização faz parte de uma série de ações iniciadas em janeiro, após denúncias de possível contaminação ambiental na área. Durante a operação, técnicos identificaram a presença de elementos químicos e indícios de oleosidade tanto nas lagoas do Parque das Três Lagoas quanto na rede de drenagem pluvial, além da existência de uma ligação clandestina nas instalações da indústria.

Segundo a Sudema, a empresa possui licença recente e havia assumido o compromisso de não descartar efluentes na rede pluvial, devendo realizar o esgotamento adequado dos resíduos. O descumprimento das condicionantes ambientais resultou no embargo das atividades.

O órgão ambiental informou ainda que as análises técnicas das amostras coletadas seguem em andamento e que novas sanções podem ser aplicadas, incluindo outras multas ou até o cancelamento da licença de operação, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam-JP) notificou a Sudema e a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) no dia 29 de janeiro, após identificar indícios de lançamento irregular de efluentes líquidos em uma das lagoas do Parque das Três Lagoas. Durante vistoria técnica, os fiscais constataram alteração significativa na coloração da água, que apresentava tonalidade avermelhada, além de forte odor característico de esgoto, presença de material oleoso nas margens e resíduos sólidos espalhados.

De acordo com relatório técnico, foi identificada uma tubulação direcionada para a lagoa, com indícios de despejo de efluentes provenientes da área industrial do entorno. Em pontos próximos, também foram encontradas encanações expostas ao longo da calçada, com sinais de lançamento de líquido de coloração acinzentada.