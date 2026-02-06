Hospital Edson Ramalho faz mobilização para cirurgias de postectomia como prevenção ao câncer de pênis — Governo da Paraíba

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) fez uma mobilização para a realização de cirurgias de postectomia (retirada de pele que cobre a glande do pênis), nesta quarta-feira (4), Dia Mundial de Combate ao Câncer. A ação é alusiva à prevenção do câncer de pênis, cuja campanha ocorre durante todo o mês de fevereiro pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A unidade hospitalar, gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), é referência na primeira Macrorregião de Saúde do programa Paraíba Contra o Câncer, com oferta de consultas, exames, cirurgias e acompanhamento pós-operatório.

O coordenador de Urologia do HSGER, Rafael Arruda, que é o presidente da SBU na Paraíba, explicou que a cirurgia de circuncisão do prepúcio é uma das medidas de prevenção ao câncer de pênis, que acomete aproximadamente dois mil homens por ano no Brasil.

“Quem tem muita pele no prepúcio está mais propenso a problemas de higiene e acúmulo de esmegma (mistura inofensiva de óleos, células da pele, suor e outros fluidos que se acumulam ao redor dos genitais) no pênis. A higienização correta do pênis com água e sabão, especialmente após as relações sexuais e a retração do prepúcio, é uma forma simples de prevenção. Mas a cirurgia otimiza esse cuidado”, ponderou Rafael Arruda.

A mobilização também trouxe alívio para famílias que acompanham de perto o cuidado com a saúde masculina. A gerente de condomínio Anne Frade, que esteve no hospital acompanhando o pai, o aposentado João Batista Brito, de 61 anos — terceiro paciente a se submeter à cirurgia — destacou a importância da iniciativa. “A gente ainda vê muito preconceito e desinformação sobre esse tipo de procedimento. Ver meu pai sendo bem acolhido e cuidado por uma equipe tão atenciosa nos dá segurança e mostra como ações como essa salvam vidas”, afirmou.

A equipe médica da Urologia prestou esclarecimentos sobre como evitar o câncer de pênis aos pacientes do Ambulatório de Especialidades Cirúrgicas, em alusão à campanha da SBU. O médico Rafael Arruda enfatizou que a infecção pelo HPV (papilomavírus humano) também contribui para a incidência do câncer de pênis. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível e pode causar verrugas genitais. A vacina contra o HPV é gratuita no SUS para quem tem de nove a 14 anos.

Cirurgias – A mobilização de cirurgias contemplou oito pacientes que são acompanhados no Ambulatório de Especialidades Cirúrgicas. “A mobilização das cirurgias é uma forma de chamar a atenção para um tema importante da saúde masculina. O Brasil é um dos países com maiores índices de câncer de pênis, aproximadamente dois mil por ano. Dos quais, em torno de 500 homens são submetidos ao procedimento de amputação do pênis, no País”, lamentou Rafael Arruda.

O médico alertou os homens para prestar atenção em sinais como feridas que não cicatrizam, presença de secreção com odor forte, manchas, espessamento da pele ou nódulos na virilha.

No âmbito do programa Paraíba Contra o Câncer, o HSGER oferta cirurgias de câncer de pele e partes moles, urológico – rim, próstata, bexiga, testículo e pênis –, câncer de mama, câncer ginecológico e do aparelho digestivo – pâncreas, intestino e estômago.