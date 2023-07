Inclusão

Crianças do projeto Somos Capazes fazem apresentação emocionante no Imagineland

28/07/2023 | 20:00 | 36

Foi mágica e emocionante a apresentação de 20 crianças autistas no Imagineland, realizado no Centro de Convenções em João Pessoa. As crianças fazem parte do projeto Tardezinha Inclusiva, da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), que conta com o apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA). Elas cantaram, dançaram e encantaram quem pode acompanhar. Ao todo, mais de 150 crianças com algum tipo de deficiência física ou intelectual estiveram nesta sexta-feira (28) no Centro de Convenções, onde acontece o evento internacional.

“Foi realmente uma tarde e um momento muito especial para a Funjope trazer o projeto Tardezinha Inclusiva para se apresentar no Imagineland. Foi emocionante ver as crianças autistas se apresentando, dançando, cantando para um público diferente. A produção do Imagineland deu um estímulo muito grande a partir do momento em que garante a presença dessas crianças no palco principal do evento. Estão todos de parabéns. Agradeço imensamente a todas as mães, aos pais, sobretudo às crianças que se empenharam para essa apresentação”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Na avaliação de Hosana Carneiro, presidente da APA, a iniciativa foi um sucesso. “A apresentação foi mágica. Lindo demais. Todos os autistas que vieram para se apresentar entraram no palco, as famílias. Foi incrível. Uma certeza de que realmente temos um lugar, de que a inclusão é possível. Ainda não para todos, porque algumas crianças são mais agitadas, mas nosso grande interesse é que nossos meninos cresçam com mais oportunidade de sair de casa”, declarou.

Nik Fernandes, que faz parte da Turma Tá Blz e é uma das idealizadoras da Tardezinha Inclusiva, também estava maravilhada. “Foi lindo. Maravilhoso. Levamos três ônibus. Superou as nossas expectativas, mostrou que realmente João Pessoa tem inclusão e isso acontece através da Prefeitura”, resumiu.

A atendente terapêutica Ana Paula de Souza Silva, mãe de Anthony, de 10 anos, que é autista, estava encantada. “Meu filho participou da apresentação, cantou. Foi um momento muito especial, realmente de inclusão, uma oportunidade de poder mostrar os talentos num evento internacional. Estamos muito felizes”, elogiou.

A coordenadora de RH, Glauce Cavalcanti da Silva, mãe de Pablo e Petterson Ximenes, de 26 e 21 anos, que são cadeirantes, também aprovou o evento. Ela contou que os filhos ficaram na plateia, mas aproveitaram cada momento. “Foi lindo, contagiante, animado e inclusive. Eles ficaram torcendo, gritando. A Turma Tá Blz tem uma energia muito positiva. Eles se divertiram, curtiram. Foi muito bom”, afirmou.