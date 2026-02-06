Diferença no preço da cesta básica é de R$ 70,18 em João Pessoa; margarina tem variação de mais de 165%

O consumidor que vai fazer feira dos alimentos que compõem a cesta básica deve conferir antes o levantamento de preços realizado pelo Procon de João Pessoa. A pesquisa encontrou uma diferença de até R$ 70,18 no preço da cesta com 13 tipos de produtos, oscilando entre R$ 19,68 (Varejão do Preço – Rangel) e R$ 89,86 (Manaíra – Manaíra).

Quanto à diferença no preço de um produto de forma individual, a maior foi encontrada no leite em pó integral Camponesa 750g, R$ 19,80, com valores entre R$ 28,99 (Aquarius – Jaguaribe) e R$ 48,79 (Rede Compras – Aeroclube), variação de 68,30%.

Já a maior variação de preço de todo levantamento, 165,69%, foi registrada na margarina Primor 250g, que oscila entre R$ 2,39 (Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 6,35 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 3,96.

A pesquisa foi realizada em 16 supermercados, nesta terça-feira (3), e traz preços de 88 tipos de marcas, divididas em produtos como óleo, feijão (carioquinha e preto), arroz parboilizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó, margarina, manteiga, farinha de mandioca e biscoitos doces e salgados.

Outras diferenças – As duas outras maiores diferenças ficaram com o óleo de soja Liza 900ml, R$10,20, que está com preços entre R$ 8,79 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 18,99 (O Baratão – Torre), variação de 116,04%; e no leite em pó integral Piracanjuba 750g, R$ 8,60, comercializado entre R$ 24,49 (Manaíra – Manaíra) e R$ 33,59 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), variação de 34,41%.

Outras variações – Em relação às variações, as outras duas maiores estão com a margarina Delícia 250g, 126,36%, oscilando entre R$ 3,49 (São João – Mercado Central, Centro) e R$ 7,90 (Atacadão – Geisel), diferença de R$ 4,41; seguida do óleo de soja Soya 900ml, 118,10%, com preços entre R$ 7,79 (Atacadão – Geisel) e R$ 16,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 9,20.

Supermercados – A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Varejão (Varjão); Varejão do Preço (Rangel); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Latorre e O Baratão (Torre); Super Box Brasil e Atacadão (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); SuperFácil (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); Hiper Mateus (Altiplano); e São João (Mercado Central, Centro).

Consulte a pesquisa completa no link.