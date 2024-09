ASSISTIR AO VIVO Peru x Colômbia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (07/09)

Por MRNews



A partida entre Peru x Colômbia é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (07/09) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Brasil como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

**Prévia: Peru x Colômbia – Previsão, Notícias da Equipe, Escalações**

**Data:** 7 de setembro de 2024, às 22h30 (horário de Brasília)

**Local:** Estadio Nacional de Lima, Lima, Peru

—

A seleção do Peru enfrentará a Colômbia no Estadio Nacional de Lima neste sábado, em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, zona sul-americana. O confronto será crucial para as duas equipes, que vivem momentos distintos na competição.

**Análise do Confronto**

O Peru ainda busca sua primeira vitória nas eliminatórias, somando apenas dois pontos em seis partidas. A equipe está na última posição do grupo e enfrenta a pressão de tentar reverter a situação para manter vivas as esperanças de classificação. Desde que Jorge Fossati assumiu o comando em dezembro de 2023, a equipe peruana tenta se recuperar após um início ruim na competição.

Do outro lado, a Colômbia ocupa a terceira posição na tabela, com 12 pontos conquistados em seis jogos. Sob o comando de Nestor Lorenzo, que assumiu após a frustrante ausência na Copa do Mundo de 2022, a Colômbia tem mostrado melhorias significativas. Lorenzo, que manteve uma sequência invicta de 28 partidas, espera retomar o caminho das vitórias após o revés na final da Copa América contra a Argentina.

**Histórico Recente**

Peru, após o sucesso em se classificar para a Copa do Mundo de 2018, não conseguiu avançar além da fase de grupos e também enfrentou uma amarga eliminação nos playoffs contra a Austrália nas eliminatórias de 2022. A equipe busca desesperadamente reencontrar seu caminho para o sucesso.

A Colômbia, por outro lado, vem de uma excelente campanha na Copa América de 2024, onde alcançou a final pela primeira vez em 23 anos. A equipe espera aproveitar esse impulso positivo e garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026.

**Notícias das Equipes**

**Peru:** Jorge Fossati deve considerar o retorno à formação que garantiu o único ponto da equipe na Copa América de 2024, quando empataram sem gols com o Chile. A equipe peruana precisa desesperadamente melhorar seu desempenho ofensivo, e o treinador pode contar com Gianluca Lapadula e Edison Flores para liderar o ataque.

**Colômbia:** A equipe de Nestor Lorenzo pode manter uma formação semelhante à que disputou a Copa América. James Rodríguez, que quebrou o recorde de assistências de Lionel Messi em uma única edição do torneio, deve ser o destaque novamente.

**Prováveis Escalações**

**Peru:**

Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo, Pena, Cartagena, Quispe, Advíncula; Lapadula, Flores.

**Colômbia:**

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma, Arias; Rodríguez, Córdoba, Díaz.

**Previsão**

Com base no desempenho recente, espera-se que a Colômbia vença com facilidade. A equipe colombiana foi prolífica na Copa América, marcando 12 gols, enquanto o Peru tem enfrentado dificuldades para encontrar o caminho das redes. **Placar Previsto: Peru 0-3 Colômbia.**

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.