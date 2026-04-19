Piloto de helicóptero que caiu em Campina Grande não tinha habilitação, afirma polícia

O piloto do helicóptero que caiu em Campina Grande, neste sábado (18), não tinha habilitação para voar com a aeronave. A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil Rodrigo Monteiro,

Quatro pessoas estavam na aeronave e três, entre elas o piloto, precisaram ser levadas ao hospital.

O helicóptero era pilotado pelo empresário Josevan Rodrigues Ferreira, de 46 anos. Também estavam na aeronave o irmão gêmeo do piloto, Josean Rodrigues Ferreira, o empresário Lamartynne Oliveira, dono do helicóptero; e uma criança de 9 anos.

Segundo o delegado, o piloto vai ser investigado por crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Ele foi conduzido para prestar esclarecimentos após receber alta hospitalar.

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Além de Josevan, os outros feridos também receberam alta do hospital no começo da noite.

O Jornal da Paraíba ainda não conseguiu um posicionamento de Josevan sobre as informações divulgadas pela Polícia Civil.

Resgate das vítimas

Imagens registraram o momento em que o helicóptero caiu em Campina Grande,.Três pessoas precisaram ser levadas ao hospital

As imagens mostram que a aeronave cai poucos segundos após a decolagem. De acordo com a Corpo de Bombeiros, o helcóptero saiu de João Pessoa e realizou um pouso para abastecimento em Campina Grande. Durante o processo de decolagem, o motor perdeu potência, segundo os Bombeiros.

Outras imagens mostram o momento em que as pessoas que estavam no helicóptero são socorridas.Veja abaixo.

Investigação da FAB

Após o acidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) abriu uma investigação para apurar a causa da queda do helicóptero. Os profissionais visitaram o local do acidente para a coleta de dados e a verificação dos danos causados durante a colisão.

Durante a análise inicial, os profissionais buscaram coletar dados, preservar elementos, e também a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou por ela. Além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.