Semana da Enfermagem é comemorada com diversas atividades nas unidades de saúde do Município

Palestras, capacitações, atividades lúdicas, entre outros momentos de homenagem marcaram, na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, as comemorações da Semana da Enfermagem. A programação aconteceu nos Hospitais Santa Isabel e do Valentina, bem como no Instituto Cândida Vargas e na Policlínica Municipal do Cristo.

Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), ressaltou que a programação foi preparada como forma de valorizar e homenagear enfermeiros e técnicos em enfermagem, tão essenciais para a assistência humanizada prestada na rede.

“A enfermagem tem um papel fundamental para a saúde como um todo, pois esses profissionais estão diretamente ligados ao cuidado e à humanização. Digo com absoluta certeza que os profissionais da enfermagem merecem toda nossa homenagem, nosso respeito, estima e admiração, como pessoas que se doam para cuidar da saúde e da vida do próximo”, destacou.

Santa Isabel – No Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), a programação especial para celebrar a Semana da Enfermagem contou com entrega, feita pelo prefeito Cícero Lucena, de certificados a funcionários premiados por reconhecimento ao bom trabalho e que têm elevado o HMSI a um padrão de excelência.

A programação contou ainda com missa celebrada pelo monsenhor Ednaldo Araújo; culto ministrado pela missionária Patrícia Moreira; café da manhã e dia da beleza; além de palestra sobre empoderamento da enfermagem ministrada pelo enfermeiro Marcelo Salles.

Instituto Cândida Vargas – A programação da Semana da Enfermagem no Instituto Cândida Vargas contou com roda de conversa, discussões sobre os projetos Proadi-SUS ‘Saúde em Nossas Mãos’ e ‘Paciente Seguro’, com o mediador Lúcio Merere.

A segurança do paciente ganhou destaque com a ‘Caravana da Segurança do Paciente’, promovendo a conscientização sobre a correta identificação do paciente por meio de mini oficinas que destacaram a relevância de práticas seguras no ambiente hospitalar.

Para encerrar a programação, no próximo dia 20, Fagny Fernandes conduzirá a palestra ‘Como ser líder de si e do outro usando a voz’, seguida do sorteio de brindes.

Hospital do Valentina – A comemoração no Hospital Municipal do Valentina (HMV), realizada na tarde desta sexta-feira (17), contou com palestras voltadas à saúde mental dos profissionais, além de dicas de alimentação saudável como um desafio no dia-a-dia da enfermagem. Ao final da programação foi servido um lanche aos participantes.

Policlínica Municipal do Cristo – Palestras sobre ética profissional, práticas integrativas, momentos de beleza, maquiagem e esmaltação fizeram parte da programação da Semana da Enfermagem na Policlínica Municipal do Cristo. Além de todas essas atividades, a equipe de enfermagem ainda foi beneficiada com sessões de auriculoterapia, massoterapia, ventosa e, no encerramento, servido um lanche aos profissionais.