Queda de helicóptero em Campina Grande vai ser investigada pela FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu uma investigação para apurar a queda do helicóptero em Campina Grande. O acidente foi registrado na manhã deste sábado, no bairro do Mirante. Durante a colisão, quatro pessoas estavam na aeronave, entre elas uma criança de 9 anos.

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Após o acidente, os integrantes da FAB estiveram presentes no local para a coleta de dados e a verificação dos danos causados.

Reprodução

A partir de agora, a investigação ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Até o momento, a FAB não estabeleceu um prazo para a conclusão da investigação do caso.

Queda de helicóptero em Campina Grande

O momento da queda do helicóptero foi registrado por populares na manhã deste sábado (18). Após o ocorrido, todos os envolvidos passaram pelos procedimentos de urgência e apresentaram quadro clínico estável.

As imagens mostram que a aeronave cai poucos segundos após a decolagem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero saiu de João Pessoa e realizou uma parada para abastecimento em Campina Grande.

Ainda segundo os Bombeiros, após a nova decolagem o motor acabou perdendo a potência.

Além das imagens do acidente, outros vídeos mostram o momento em que as pessoas que estavam no helicóptero são socorridas. As vítimas são um homem de 40 anos, dois de 46 e uma criança de 9. Veja abaixo.