Cagepa divulga novo cronograma de limpeza e desinfecção de reservatórios na Grande João Pessoa — Governo da Paraíba
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) segue o cronograma dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios na Grande João Pessoa. Nesta semana, os serviços iniciarão na parte do Centro da Capital, no reservatório R-01, já neste domingo (19). Os trabalhos seguem até o fim do mês de abril e são parte das ações preventivas e de manutenção da qualidade da água distribuída à população, conforme as normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Durante a limpeza, será necessário interromper temporariamente o abastecimento de água nos bairros atendidos pelos reservatórios em manutenção. Em alguns locais, os serviços serão realizados no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos à população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa logo após a conclusão dos serviços.
Confira o cronograma desta semana:
19/04 (domingo)
Reservatório R-01 (Diogo Velho)
Interrupção: das 08h às 18h
Locais: Jaguaribe, Centro, Varadouro, Róger, Tambiá, Alto do Céu, Padre Zé, Salinas Ribamar, Porto de João Tota e Vem-vém
20/04 (segunda-feira)
Reservatórios R-28 (Penha), R-31 (Jacaré), R-20 (Portal do Poço) e R-26 (Cabedelo)
Interrupção: 9h às 19h
Locais: Praia da Penha, Praia do Jacaré, Oceania VI, Cabedelo e Areia Dourada
21/04 (terça-feira)
Reservatórios R-14 (Altiplano) e R-38 (Cidade Recreio)
Interrupção: 22h às 3h
Locais: Altiplano, Cidade Recreio e Cabo Branco
22/04 (quarta-feira)
Reservatório R-11 (Cristo)
Interrupção: 22h às 4h
Locais: Cristo, Rangel, Varjão, Homero Leal, Jd. Samaritano, Boa Esperança, Jd. Itabaiana e Vale das Palmeiras.
23/04 (quinta-feira)
Reservatório R-32 (Polo Turístico)
Interrupção: 22h às 4h
Locais: Mangabeira VIII, Conjunto Benjamim Maranhão, Comunidade Jacarapé e Polo Turístico.
24/04 (sexta-feira)
Reservatório R-29 (Valentina)
Interrupção: 22h às 4h
Locais: Valentina de Figueiredo, Lot. Boa Esperança, Paratibe, Monsenhor Magno e adjacências.
Recomendações e mais informações – A Cagepa recomenda que a população faça uso racional da água durante os períodos de interrupção e destaca que a manutenção periódica dos reservatórios é fundamental para garantir a segurança e a qualidade da água distribuída.
Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelos canais de atendimento da Cagepa: teleatendimento 115; WhatsApp (83) 98198-4495; Telegram @cagepabot; aplicativo Cagepa (Android e iOS) e agência virtual no site cagepa.pb.gov.br.