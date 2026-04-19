Cagepa divulga novo cronograma de limpeza e desinfecção de reservatórios na Grande João Pessoa — Governo da Paraíba

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) segue o cronograma dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios na Grande João Pessoa. Nesta semana, os serviços iniciarão na parte do Centro da Capital, no reservatório R-01, já neste domingo (19). Os trabalhos seguem até o fim do mês de abril e são parte das ações preventivas e de manutenção da qualidade da água distribuída à população, conforme as normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Durante a limpeza, será necessário interromper temporariamente o abastecimento de água nos bairros atendidos pelos reservatórios em manutenção. Em alguns locais, os serviços serão realizados no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos à população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa logo após a conclusão dos serviços.

Confira o cronograma desta semana:

19/04 (domingo)

Reservatório R-01 (Diogo Velho)

Interrupção: das 08h às 18h

Locais: Jaguaribe, Centro, Varadouro, Róger, Tambiá, Alto do Céu, Padre Zé, Salinas Ribamar, Porto de João Tota e Vem-vém

20/04 (segunda-feira)

Reservatórios R-28 (Penha), R-31 (Jacaré), R-20 (Portal do Poço) e R-26 (Cabedelo)

Interrupção: 9h às 19h

Locais: Praia da Penha, Praia do Jacaré, Oceania VI, Cabedelo e Areia Dourada

21/04 (terça-feira)

Reservatórios R-14 (Altiplano) e R-38 (Cidade Recreio)

Interrupção: 22h às 3h

Locais: Altiplano, Cidade Recreio e Cabo Branco

22/04 (quarta-feira)

Reservatório R-11 (Cristo)

Interrupção: 22h às 4h

Locais: Cristo, Rangel, Varjão, Homero Leal, Jd. Samaritano, Boa Esperança, Jd. Itabaiana e Vale das Palmeiras.

23/04 (quinta-feira)

Reservatório R-32 (Polo Turístico)

Interrupção: 22h às 4h

Locais: Mangabeira VIII, Conjunto Benjamim Maranhão, Comunidade Jacarapé e Polo Turístico.

24/04 (sexta-feira)

Reservatório R-29 (Valentina)

Interrupção: 22h às 4h

Locais: Valentina de Figueiredo, Lot. Boa Esperança, Paratibe, Monsenhor Magno e adjacências.

Recomendações e mais informações – A Cagepa recomenda que a população faça uso racional da água durante os períodos de interrupção e destaca que a manutenção periódica dos reservatórios é fundamental para garantir a segurança e a qualidade da água distribuída.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelos canais de atendimento da Cagepa: teleatendimento 115; WhatsApp (83) 98198-4495; Telegram @cagepabot; aplicativo Cagepa (Android e iOS) e agência virtual no site cagepa.pb.gov.br.