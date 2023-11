Semob-JP muda circulação em trecho de rua no Cabo Branco para melhorar fluidez e segurança do tráfego  

11/11/2023 |

09:00 |

53

Com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança viária na Rua Antônio Lustosa Cabral, no Cabo Branco, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) modificou a circulação da via, no trecho compreendido entre as ruas Paulino Pinto e Ernani Sátiro. A nova sinalização vertical e horizontal foi implantada e a mudança na operação da via já está valendo, a partir deste sábado (11).

Como fica – Com a mudança, o trecho de rua que antes operava em sentido duplo de circulação, passou a operar em mão única no sentido praia, melhorando sensivelmente a fluidez e a segurança do trânsito no local. “Recomendamos aos condutores de veículos que fiquem atentos e respeitem a nova sinalização. Nossos agentes estarão monitorando o trecho nestes primeiros dias”, disse Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP.

Nos Bancários – Para garantir e melhorar a segurança dos pedestres e condutores de veículos que circulam na Rua Rosa Lima dos Santos, principalmente próximo às escolas, a Divisão de Sistema Viário (DSV) da Semob-JP implantou tachões e tachinhas nas aproximações das lombadas físicas e faixas de pedestres. A DSV também implantou placas de sinalização alertando da presença de faixas de pedestres em toda a extensão da via.

“O trabalho da Semob-JP para a garantia de um trânsito seguro e humanizado para todos é ininterrupto e reflete a política da Prefeitura de João Pessoa pela redução dos sinistros de trânsito e preservação de vidas”, destacou Expedito Leite Filho.