João Azevêdo entrega mais 192 apartamentos em Gramame e comemora recorde de contratações junto ao programa Minha Casa, Minha Vida

O governador João Azevêdo entregou, na manhã desta sexta-feira (30), mais 192 apartamentos do condomínio Vila Jardim Residence Club VI, localizado no bairro de Gramame, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos estão sendo destinados a famílias com renda mensal bruta entre R$ 1.320,00 até R$ 4.400,00.

O Governo Federal e o Governo da Paraíba investiram mais de R$ 33 milhões somente neste empreendimento, sendo R$ 28.657.920,00 de recursos federais e R$ 4.416.00,00 de contrapartida do Estado. Cada família recebeu um subsídio de R$ 23 mil do Governo do Estado e mais um subsídio de até R$ 55 mil do Governo Federal, que possibilitou reduzir e até zerar o valor da entrada.

Após entregar as chaves ao casal Ivana e Renan dentro da nova casa, o governador João Azevêdo disse que “é momento de celebrar a conquista de cada família que pode dizer todos os dias ao voltar do trabalho: ‘vou voltar para minha casa’ e também a construtora Delta, que entrega mais este empreendimento com qualidade na obra, no acabamento e nos equipamentos de lazer ofertados aos proprietários”.

João Azevêdo também destacou o recorde de contratação do Governo da Paraíba junto ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com mais de 22 mil unidades residenciais entregues, sendo João Pessoa a cidade do Nordeste com maior contratação, chegando a 11 mil residências.

“João Pessoa bateu o recorde, é a Capital do Nordeste com o maior número de contratos no MCMV, e isso se deve ao subsídio dado pelo nosso governo e pelo Governo Federal, que possibilita zerar a entrada e reduzir o valor das parcelas, possibilitando que pessoas que ganham de um a dois salários mínimos possam se livrar do aluguel e realizarem o sonho da casa própria”, avaliou o governador.

O secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, acrescentou que, somente no condomínio Vila Jardim Residence Club, serão mais de 2.500 unidades habitacionais, sendo ao todo oito módulos com total infraestrutura e excelente padrão construtivo. “São apartamentos bem construídos, uma área de lazer muito grande, com ampla piscina, área gourmet, academia e energia solar para reduzir a taxa de condomínio. “Isso é um programa fundamental para atender a população de baixa renda com um padrão de qualidade muito bom na construção, oferecendo conforto e segurança para as famílias paraibanas”.

A artesã Maria Fialho é uma das beneficiadas e falou de sua alegria de receber as chaves da sua casa própria, após morar 23 anos em uma casa alugada. “Meu ex-marido tomou a casa que vivíamos e foram muitos anos de trabalho e de luta. Para eu ter um apartamento como esse era impossível, mas aí aconteceu a possibilidade de me inscrever no programa Minha Casa, Minha Vida e ser contemplada com o apoio do Governo do Estado e Federal para dar entrada. Tenho muita gratidão, porque vi meus filhos morando de aluguel ou vivendo de favor na casa dos outros, numa luta muito dura. Mas hoje eu sei que vou comprar o que é meu, que vou morar com meus filhos num lugar confortável com direito a ir a uma piscina, a uma área de lazer. Isso parecia impossível, mas é uma realidade”, contou, com a emoção de quem conquistou a sua primeira casa própria.

A solenidade de entrega das chaves do Vila Jardim Residence Club VI contou com as presenças do diretor administrativo financeiro da Cehap, Rogério Trocoli, do diretor técnico Claudio Batista e dos representantes da construtora Delta Engenharia Antônio Carlos e Roberto Gadelha e os novos proprietários dos imóveis.